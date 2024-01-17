От 200 рублей и выше: какие выплаты на детей в Алтайском крае будут в 2024 году

Пособия бывают ежемесячные и единовременные
В Алтайском крае определены размеры выплат на детей, которые будут производить органы социальной защиты населения в 2024 году.
Ежемесячное пособие на ребенка:
- на общих основаниях 224,25 руб.
- на ребенка одинокой матери 672,75 руб.
- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву 448,50 руб.
- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 336,38 руб.
- на детей из многодетных семей (дошкольного возраста) 897 руб.
- на детей из многодетных семей, учащихся общеобразовательных организаций 1 345,50 руб.
Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей, составит 20 тысяч рублей. Пособие гражданам, усыновившим детей 16 071,25 руб.
Ежегодная выплата на школьные нужды – 1 000 рублей.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет (при рождении ребенка до 01.01.2023) 13 975 руб. Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей 7 500 руб. Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей 5 000 руб.
Единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского края:
- при рождении первого ребенка 5 000 руб.
- при рождении второго ребенка или последующих детей 10 000 руб.
Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае составит 83 850 руб.
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Взято отсюда