От 200 рублей и выше: какие выплаты на детей в Алтайском крае будут в 2024 году

Пособия бывают ежемесячные и единовременные

В Алтайском крае определены размеры выплат на детей, которые будут производить органы социальной защиты населения в 2024 году.

Ежемесячное пособие на ребенка:

на общих основаниях 224,25 руб .

. на ребенка одинокой матери 672,75 руб.

на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву 448,50 руб.

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 336,38 руб.

на детей из многодетных семей (дошкольного возраста) 897 руб.

на детей из многодетных семей, учащихся общеобразовательных организаций 1 345,50 руб.

Единовременное пособие гражданам, усыновившим детей, составит 20 тысяч рублей. Пособие гражданам, усыновившим детей 16 071,25 руб.

Ежегодная выплата на школьные нужды – 1 000 рублей.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет (при рождении ребенка до 01.01.2023) 13 975 руб. Единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из многодетных семей 7 500 руб. Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей 5 000 руб.

Единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Алтайского края:

при рождении первого ребенка 5 000 руб.

при рождении второго ребенка или последующих детей 10 000 руб.

Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае составит 83 850 руб.

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Взято отсюда