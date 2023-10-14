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От -3 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае на Покров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень в дендрарии 2023 Фото: Виталий Барабаш

Середина октября оказалась прохладной, в регион пришли низкие температуры и осадки. Небольшое потепление еще возможно на следующей неделе, прогнозируют синоптики

Днем 14 октября в Алтайском крае температура воздуха составит около +9…+14 градусов. В ночные часы столбики термометров опускались до -3…+2 градусов, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

В этот день по краю преимущественно без осадков. Утром ожидается туман. Ветер подует южный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в субботу до +9…+11 градусов и преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

Источник

город горняк
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