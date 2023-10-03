От -6 до +17 градусов ожидается 3 октября в Алтайском крае

Осень в дендрарии 2023 Фото: Виталий Барабаш

Первая декада октября ожидается теплой, но с ночными заморозками и утренними туманами. Такая погода сохранится до конца недели

Днем 3 октября температура воздуха в Алтайском крае составит около +12…+17 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС. При этом в ночное время столбики термометров опускались до -1…-6 градусов.

В этот день преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается до +13…+15 градусов и преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

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