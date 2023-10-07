От чего спасли чиновников, да в принципе жителей центральной части города, и что такое 1, 5 кг взрывчатки?

В ходе проведения обыска изъяли кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Тротиловый эквивалент мощности взрыва используется для оценки энергии, выделяемой при взрыве. При подрыве 1 кг тротила выделяется 4,19∙106 Дж. От такого взрыва человек может погибнуть, если находится на расстоянии до 3 метров от эпицентра взрыва. Он будет более-менее в безопасности только на расстоянии от 15 метров. Террорист планировал начинить СВУ гвоздями, увеличив радиус поражения.

В отношении несостоявшегося подрывника возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ст. 222.1 УК РФ (незаконное

хранение взрывчатых веществ). Ему предъявлено обвинение и заключили под стражу.