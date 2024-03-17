От головной боли помогает гвоздичное масло

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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Популярный российский врач-реабилитолог, сертифицированный терапевт и специалист по йоге, ректор института традиционных систем оздоровления Сергей Агапкин, выступая в эфире программы “О самом главном” на канале “Россия 1”, заявил о том, что нанесение гвоздичного масла на область висков может помочь справиться с головной болью. Пишет Мед.Здрав.Инфо.

В ответ на вопрос гостей программы о том, действительно ли пряность “гвоздика” может помочь от мигрени, врач подтвердил, что эта специя обладает таким свойством. Агапкин объяснил, что эфирное масло гвоздики, нанесенное на кожу, может действительно помочь справиться с определенными видами головной боли.

Следует отметить, что утверждения доктора Сергея Агапкина относятся к его собственному опыту и мнению, и применение гвоздичного масла для облегчения головной боли требует дальнейшего исследования и консультации с медицинским специалистом.

Фото: ru.freepik.com/ azerbaijan_stockers

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Автор: glavred

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город Горняк