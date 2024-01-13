Одни перебрались за рубеж из-за работы, а другие — благодаря любви

Наши коллеги из NGS.RU собрали истории десяти людей, которые не побоялись купить билет в один конец. С какими трудностями они столкнулись и что их удивило на новом месте, читайте в этом материале.

«Помешанные на десертах венгры»: кондитер — о жизни в Будапеште

О том, чтобы переехать в Венгрию, жительница Новосибирска Марина никогда и не думала. Девушка училась в одном из местных вузов и собиралась всю жизнь посвятить развитию детей. Но во время учебы она устроилась работать в кондитерскую и кардинально изменила планы.

— Когда я училась, начала работать в кондитерской студии, а также параллельно окончила онлайн-курсы на кондитера. В какой-то момент моя начальница переехала в Венгрию, открыла там кондитерскую, начала набирать команду и пригласила меня, — пояснила Марина.

В начале 2020 года Марина переехала в Будапешт. Адаптация в стране далась относительно легко — в первую очередь благодаря тому, что в их кондитерской работают русскоговорящие сотрудники, да и многие местные говорят на английском.

После переезда в новую страну она продолжила развиваться в сфере кулинарии. По словам Марины, местные буквально помешаны на десертах и покупают их в больших количествах. Также венгры просто обожают паприку. Ее любят настолько, что кладут во все блюда и употребляют в любом виде: сладкую, горькую, острую, копченую. В своих изделиях Марина также использует эту приправу. Венгрия также славится своим вином, поэтому здесь часто устраивают винные туры, экскурсии на виноградники и в винные погреба. Несмотря на большую любовь к выпечке и алкоголю, местные активно занимаются спортом.

Как отметила Марина, жизнь в Будапеште ее полностью устраивает и она не собирается переезжать в другую страну.

Италия, Дания и Германия: три переезда за несколько лет

А вот Максим за восемь лет успел пожить в трех странах. В Новосибирске он окончил университет и успешно работал в одной из частных российских компаний, но в 2015 году нашел работу за рубежом и перебрался в Италию.

После переезда в новую страну Максим поразился, как работает курьерская служба. По его словам, если вас нет дома, а вам привезли посылку, ее оставляют в ближайшем кафе или ресторане. Еще одна особенность Италии — холод в квартирах в зимнее время. Отопление во всех домах есть, но его можно включать не выше определенного градуса.

Спустя три года Максиму предложили работу в Дании, и он снова переехал. Первое, что удивило в новой стране: маленьких детей родители могут оставить спать в коляске прямо на улице. Пьющие люди — еще одна из особенностей страны. Как рассказал Максим, для местных считается нормой выпить алкоголь во время рабочего дня.

И вновь судьба дала Максиму шанс переехать в новую страну. В 2021 году он перебрался в Германию. Первое, что бросилось в глаза — предпочтения в кофе: оказалось, немцы не пьют капучино после завтрака.

Парки и огороды на местах, где было кладбище, — одна из особенностей страны. В городах из-за массовой застройки остается мало свободной земли, поэтому местные ставят на старых кладбищах ящики с землей и выращивают в них фрукты и овощи.

Как рассказал Максим, он планирует навсегда остаться в Германии. Думает о возможном переезде в другой город, но лишь внутри страны.

Любовь привела в Ниццу

36-летняя Эльза всегда мечтала переехать за границу, однако она и не думала, что будет жить во Франции.

Она познакомилась с будущим супругом дистанционно, через общих знакомых. После долгого общения на расстоянии он сделал Эльзе предложение и пригласил жить в Ниццу.

В начале жизни во Франции ей был непривычен быт, в том числе еда и сортировка мусора — к последнему она привыкала около трех месяцев.

— Раздражало, что французы очень общительны, им всегда нужно болтать. Я же не очень разговорчивая. Сейчас я спокойно общаюсь с ними, понимая, что это их культура, и я ее уважаю. Раздражали улыбки без повода. А теперь мне не нравятся хмурые серьезные лица, — отметила Эльза.

Студентка переехала в Швецию

Екатерина смогла переехать в Швецию благодаря упорному труду и учебе. Поступив в Санкт-Петербурге на IT-специальность, девушка на втором курсе прошла стажировку в международной финтех-компании, филиал которой находился в Питере. Но в 2022 году работодатель решил закрыть офис в России, и девушке предложили переехать в Швецию.

Катя признается, что Стокгольм ей нравится своим комфортом: здесь безопасно, развит общественный транспорт и кругом приятные, скромные, хоть и малоразговорчивые люди.

— Видно, что в городе многое сделано для жителей. Есть, например, соответствующая инфраструктура для инвалидов, поэтому люди могут самостоятельно выезжать на прогулки. Недостатки тоже есть: кафе, рестораны, кофейни и даже магазины закрываются рано, в 6–7 часов вечера. Шведы работают тут, соответственно, с 8 до 17 часов, поэтому у них есть маленький промежуток, чтобы успеть забежать в магазин или посидеть за кофе, — отметила девушка.

Что касается еды, то здесь, по словам нашей героини, можно найти кухню на любой вкус, а вот с кофе есть проблемы. Катя всё еще в поисках вкусного, говорит, что у местного напитка специфический неприятный привкус.

В ее планах — прожить в Швеции еще не меньше 3,5 года. Ее вид на жительство истечет через полтора года, после этого Катя будет получать новый — еще на два года.

Дикие животные в городе и помешанные на хоккее местные: как медсестра устроилась в Канаде

В конце нулевых Лариса из-за тяжелой обстановки в России была вынуждена вместе с семьей перебраться в Канаду. Там ее семья поселилась в небольшом городке Аврора, который находится в получасе езды от Торонто.

По словам женщины, жить в Канаде можно достаточно бюджетно. В среднем ее семья из четырех человек на продукты тратит около 800 долларов в месяц.

Дикие животные, гуляющие по улицам города, — одна из особенностей Канады. Нередко можно заметить лося, который ходит по газону у дома, или енотов, которые вскрывают мусорные баки и ищут, чем можно поживиться. Также Канада ассоциируется у всего мира с хоккеем и кленовым сиропом.

— Я работаю в хирургическом отделении, и многие пациенты после операции первое, что спрашивают, кто победил и какой счет. Во время чемпионатов по телевизору даже в больницах идет только хоккей, — отметила Лариса.

Если вы живете в канадском небоскребе, то должны смириться с тем фактом, что к вам могут прийти посторонние, потому что в высотках очень часто проходят проверки безопасности. Также у владельца здания есть ключи от всех квартир, так как это положено на случай чрезвычайной ситуации.

Вода с мышьяком и кладбище кораблей: инженер — о Бангладеш

Дмитрий после получения диплома в сибирском вузе нашел работу в Москве и переехал туда. Уже там устроился в другую компанию, и его отправили на работу в Бангладеш строить атомную электростанцию «Руппур».

Первое, что поразило его, это огромные кучи мусора на улицах Дакки. По словам Дмитрия, из-за того, что в стране не развита коммунальная сфера, люди выкидывают мусор прямо на улицы.

Бангладеш — самая перенаселенная страна на планете. В ней живут почти 170 миллионов человек. При этом многие жители не имеют никаких документов.

Река Буриганга — главная транспортная артерия Бангладеш — считается мертвой. В нее, помимо мусора, регулярно сбрасывают отходы производства с промышленных предприятий, поэтому воду нельзя не только пить, но и использовать для хозяйственных целей.

— Помимо того, что в Буригангу регулярно сбрасывают мусор, так еще и Дакка построена на залежах природного мышьяка, поэтому вода из колодцев, которые выкапывают, также непригодна, — объяснил Дмитрий.

Самой активно меняющейся сферой жизни в Бангладеш считается медицина. Она одна из самых передовых в Южной Азии. Также, по словам Дмитрия, в стране очень хорошо развита фармацевтика. Цены здесь на медикаменты по сравнению с Россией ниже в восемь раз.

В Бангладеш Дмитрий планирует пожить еще несколько лет. В будущем он рассматривает вариант переезда в другую страну.

Землетрясения, трудоголизм и языковые барьеры: россиянка — про Японию

Ирина Яковлева из Новосибирска давно интересовалась Японией, несколько раз побывала там, а в 2016 году решилась окончательно перебраться в Страну восходящего солнца.

Первое, с чем столкнулась девушка, это языковой барьер. Хотя Ирина изучала японский, этих знаний оказалось недостаточно, чтобы легко и быстро найти работу и освоиться.

— Здесь, кроме японского, редко кто знает какой-то другой язык. Однажды на собеседовании мне рекрутер просто сказал, что с таким японским, как у меня, я ничего не найду. Было неприятно, но и я еще глубоко в процессе обучения была: с одной стороны, справедливо, а с другой — не слишком профессионально, — отметила Ирина.

Еще одна сложность — это поиск жилья. Многие японцы просто не рассматривают иностранцев как арендаторов. А если у вас есть домашнее животное, то проблема с арендой удваивается. Также в Японии нет центрального отопления, и температуру в доме круглогодично помогают поддерживать кондиционеры. Так как в стране часто происходят землетрясения, новые дома строят сейсмоустойчивыми.

В Японии широко представлены кухни разных стран, и многие блюда японцы локализуют: например, не редкость пицца или паста с маленькими сардинками. Или в Токио есть несколько аутентичных ресторанов русской кухни, так что наша кухня для местных не что-то удивительное.

Один из самых распространившихся стереотипов — о японском трудоголизме. По словам Ирины, традиция засиживаться на работе действительно встречается, но это постепенно уходит в прошлое.

Полностью ассимилироваться в Японии Ирине пока не удалось. Но за то время, что она живет в стране, она переняла многие принципы жизни местных, к примеру, поездки она планирует на полгода вперед, встречи с друзьями — на месяц-два.

Холод в квартирах и декрет для отцов: врач нашел работу в Норвегии

В свое время Виктор занимал руководящую должность в одной из медицинских клиник Новосибирска, путешествовал по миру и не планировал эмиграцию. Однако судьба распорядилась иначе. После долгих раздумий он решил оставить жизнь в Новосибирске и в 2018 году перебрался в Норвегию.

К жизни в Норвегии Виктор адаптировался довольно быстро. Первое, что удивило, это холод в квартирах. В Норвегии люди не считают нужным делать дома высокую температуру, также местные часто проветривают комнаты.

Проблема с парикмахерскими — то, с чем Виктор не ожидал столкнуться. Оказалось, среди местных мастеров достаточно сложно найти профессионального барбера.

Ответственное потребление очень распространено в Норвегии. Многие во время похода в супермаркет принципиально покупают продукты, у которых скоро закончится срок годности. Таким способом люди заботятся об экологии. Большая часть жителей в стране передвигается на электромобилях.

Норвежцы активно занимаются спортом, но их цель — не создать плоский живот или накачать попу, главное, к чему они стремятся, — это здоровье. Даже после родов многие норвежки не дают себе никаких поблажек. Уже через пару недель после выписки из роддома, если нет противопоказаний, женщина может начать заниматься в зале с младенцем на руках.

По словам Виктора, жить в Норвегии ему нравится и о переезде в другую страну он не задумывается.

Частная собственность и безопасность: стилист вышла замуж и уехала в США

А вот для сибирячки Юлии переезд в Америку затянулся на два года. Она познакомилась с будущим мужем на сайте знакомств, долгое общение привело к тому, что пара решила пожениться. Даже после регистрации брака россиянка не могла получить документы на переезд, всему виной стали пандемийные ограничения. Но Юлия и ее муж Роджер стойко выстояли все испытания и дождались, когда смогли быть по-настоящему вместе.

После переезда в США Юлия поселилась с мужем недалеко от Ричмонда в штате Вирджиния.

— Первым делом в глаза бросилась ухоженность территории, американские флаги и украшение домов к Хеллоуину, а еще — улыбчивость всех и со всеми, — рассказала героиня материала.

После переезда Юлию удивили местные земельные законы, по ее словам, здесь любой участок земли — чья-то собственность и заходить на нее нельзя.

Одним из плюсов новой страны стала безопасность в городе. Как отметила Юлия, когда она уходит на прогулку с собакой, никогда не закрывает дверь, так как знает, что в дом никто не зайдет.

Сейчас Юлия оформляет визы для мамы, дочки и внучки, чтобы они смогли приехать к ней в гости. Надеется, что этот процесс не затянется.

Дешевые авиабилеты и натуральные фрукты и овощи: о плюсах жизни в Турции

Сергей переехал в Турцию благодаря удаленной работе. Он устроился в IT-компанию, которая базируется в Гонконге, решил оставить жизнь в России и перебраться поближе к морю — в Анталью.

Высокое качество продуктов — первое, что он оценил: именно в Турции он узнал, что у вроде бы обычных овощей, таких как огурцы и помидоры, есть вкус. Их Сергей покупает на местных рынках.

Также приятным бонусом стала фармацевтика. По его словам, даже при покупке медикаментов в местных аптеках можно и нужно торговаться.

Еще одна особенность Турции, которая удивила Сергея, это распространенность пластической хирургии и трансплантологии. И так же здесь популярно донорство органов.

Возможность путешествовать стала главным плюсом. Внутри страны очень развито авиасообщение, поэтому турки вместо того, чтобы несколько часов трястись в междугороднем автобусе, предпочитают самолет, билет в среднем обходится в 2500 рублей.

В Турции русский язык учат наравне с английским, поэтому проблем в общении с местными не возникает. Но если вы планируете переехать в страну насовсем, Сергей советует учить турецкий язык. Сам он планирует несколько лет пожить в Турции, а после рассматривает возможность переезда в США.

Почитайте также историю россиянина, который в 2021 году переехал в Амстердам. Он рассказал, насколько сложно получить работу в Европе иностранному специалисту, сколько стоит жизнь в Амстердаме.

Взято Источник

13.01.2024