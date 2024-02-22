реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

От идеи в провинции до мирового влияния: в Барнауле пройдет крупный бизнес-форум

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Участники получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для роста

От идеи в провинции до мирового влияния: в Барнауле пройдет крупный бизнес-форум

Бизнес-форум / Фото: wavebreakmedia_micro / freepik.com

Совсем скоро Барнаул станет площадкой для значимого события в мире предпринимательства на Алтае. 29 февраля 2024 года пройдет один из крупнейших бизнес-форумов, который соберет более 500 гостей, действующих предпринимателей, собственников и управленцев бизнеса со всего региона.

Основная цель мероприятия

Форум объединит людей, которые смогут обменяться реальным опытом и получить новые знания от экспертов бизнеса.

Каждый сможет найти что-то полезное и применить это в своей деятельности. Форум станет отличной возможностью познакомиться друг с другом, обменяться контактами и идеями, найти потенциальных партнеров для совместных проектов.

Приглашенные спикеры

На мероприятии выступят предприниматели-эксперты, среди которых:

  • Валерий Покорняк (основатель холдинга “Алтан” и бренда макарон Granmulino*);
  • Алексей Куреленок (основатель проектов Barnaul 22* и Man from Siberia*);
  • Дмитрий Линьков, стоящий за популярным брендом Dimmy Yammy*;
  • Станислав Кадров (сеть кофеен FreeMan’s*, “Центральная кофейня”);
  • Андрей Яковлев (основатель холдинга и сети хозмаркетов “Агроном”);
  • Алина Крайнова (основатель сети магазинов Krainova.shop*);
  • Айнура Субханкулова (свадебный организатор, создатель масштабных проектов с высокими чеками);
  • Алла Гефке (владелец и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).

Каждый спикер поделится с участниками не только своими успехами, но и трудностями, которые ему довелось преодолеть на пути развития.

Спикеры мероприятия / Фото: “Ман Фром Сибериа”

Место проведения форума

Бизнес-встреча пройдет в Барнауле 29 февраля 2024 года по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15 (“Времена года”).

Узнать подробнее и приобрести билет участника можно на официальном сайте форума: manfromsib.com/event *.

* Granmulino (“Гранмулино”); Barnaul 22 (“Барнаул22”); Man from Siberia (“Ман Фром Сибериа”); Dimmy Yammy (“Димми Ямми”); FreeMan’s (“ФриМэнс”); Krainova.shop (“Крайнова.шоп”); manfromsib.com/event (“манфромсиб.ком/ивент”)

ООО “Ман Фром Сибериа”

Реклама

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Россия, Иран и Северная Корея готовы на многое. Страшный сон Запада сбывается

Россия, Иран и Северная Корея готовы на многое. Страшный сон Запада сбывается

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Россия, Иран и Северная Корея…

Узнать больше
Есть в любой косметичке: этот предмет поможет забить гвоздь и сберечь ноготочки целыми

Есть в любой косметичке: этот предмет поможет забить гвоздь и сберечь ноготочки целыми

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Забить гвоздь и при этом…

Узнать больше
Перестанут работать? Стало известно, что будет с картами МИР после ввода новых санкции

Перестанут работать? Стало известно, что будет с картами МИР после ввода новых санкции

 |  24 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Как стало известно РБК, санкции,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp