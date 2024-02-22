От идеи в провинции до мирового влияния: в Барнауле пройдет крупный бизнес-форум

Участники получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для роста

Бизнес-форум / Фото: wavebreakmedia_micro / freepik.com

Совсем скоро Барнаул станет площадкой для значимого события в мире предпринимательства на Алтае. 29 февраля 2024 года пройдет один из крупнейших бизнес-форумов, который соберет более 500 гостей, действующих предпринимателей, собственников и управленцев бизнеса со всего региона.

Основная цель мероприятия

Форум объединит людей, которые смогут обменяться реальным опытом и получить новые знания от экспертов бизнеса.

Каждый сможет найти что-то полезное и применить это в своей деятельности. Форум станет отличной возможностью познакомиться друг с другом, обменяться контактами и идеями, найти потенциальных партнеров для совместных проектов.

Приглашенные спикеры

На мероприятии выступят предприниматели-эксперты, среди которых:

Валерий Покорняк (основатель холдинга “Алтан” и бренда макарон Granmulino*);

Алексей Куреленок (основатель проектов Barnaul 22* и Man from Siberia*);

Дмитрий Линьков, стоящий за популярным брендом Dimmy Yammy*;

Станислав Кадров (сеть кофеен FreeMan’s*, “Центральная кофейня”);

Андрей Яковлев (основатель холдинга и сети хозмаркетов “Агроном”);

Алина Крайнова (основатель сети магазинов Krainova.shop*);

Айнура Субханкулова (свадебный организатор, создатель масштабных проектов с высокими чеками);

Алла Гефке (владелец и идейный вдохновитель кондитерской премиум-класса, более 10 лет на рынке).

Каждый спикер поделится с участниками не только своими успехами, но и трудностями, которые ему довелось преодолеть на пути развития.

Спикеры мероприятия / Фото: “Ман Фром Сибериа”

Место проведения форума

Бизнес-встреча пройдет в Барнауле 29 февраля 2024 года по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15 (“Времена года”).

Узнать подробнее и приобрести билет участника можно на официальном сайте форума: manfromsib.com/event *.

* Granmulino (“Гранмулино”); Barnaul 22 (“Барнаул22”); Man from Siberia (“Ман Фром Сибериа”); Dimmy Yammy (“Димми Ямми”); FreeMan’s (“ФриМэнс”); Krainova.shop (“Крайнова.шоп”); manfromsib.com/event (“манфромсиб.ком/ивент”)

ООО “Ман Фром Сибериа”

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