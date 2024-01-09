Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

От кафе до недостроя. Что за здания требуют снести в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

От кафе до недостроя. Что за здания требуют снести в Барнауле

Здание кафе Павловском тракте Фото: "Толк"

Комитет по строительству, архитектуре и развитию краевой столицы намерен добиться сноса незаконных построек в разных частях города. За некоторыми из них тянется шлейф громких историй

В декабре прошлого года администрация Барнаула обновила списки объектов, в отношении которых предъявлены требования о демонтаже. В реестре более 30 зданий, сооружений и других построек. За тремя из них кроются любопытные истории. Подробности – в материале “Толка”.

Арабское кафе

Например, в списке значится здание известного кафе сети быстрого питания “Дубаи-Мастер Шеф” на Павловском тракте. Оно находится в Индустриальном районе, неподалеку от размороженного долгостроя “СтройГАЗа”, что достраивает компания “Селф” на улице Панфиловцев, 41. В настоящее время зданием кафе владеет предприниматель родом из Дубая по имени Аль-Касем Тамим.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Алтайский легкоатлет установил новый европейский рекорд на дистанции 600 метров

09.01.2024

 Интересное

От кафе до недостроя. Что за здания требуют снести в Барнауле

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 11 млн руб продают трешку с зоной барбекю в собственной беседке

09.01.2024

 Интересное

Жители Алтайского края заключили более 50 тысяч ипотечных сделок в 2023 году

09.01.2024

 Интересное

Что обязательно нужно сделать в Степанов день. Народные приметы 9 января

09.01.2024

 Интересное

В Барнаульском водоканале объяснили грядущее повышение тарифов

09.01.2024

 Интересное

Ветер до 100 км/ч, метели и похолодание: Алтайский край продолжает штормить

09.01.2024

 Интересное

Офис с аттиком и пупырьком будут строить в историческом центре Барнаула

09.01.2024

 Интересное

Пивная миля. Как в Барнауле оценивают отдаление наливаек от жилых домов

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix