Здание кафе Павловском тракте Фото: "Толк"

Комитет по строительству, архитектуре и развитию краевой столицы намерен добиться сноса незаконных построек в разных частях города. За некоторыми из них тянется шлейф громких историй

В декабре прошлого года администрация Барнаула обновила списки объектов, в отношении которых предъявлены требования о демонтаже. В реестре более 30 зданий, сооружений и других построек. За тремя из них кроются любопытные истории. Подробности – в материале “Толка”.

Арабское кафе

Например, в списке значится здание известного кафе сети быстрого питания “Дубаи-Мастер Шеф” на Павловском тракте. Оно находится в Индустриальном районе, неподалеку от размороженного долгостроя “СтройГАЗа”, что достраивает компания “Селф” на улице Панфиловцев, 41. В настоящее время зданием кафе владеет предприниматель родом из Дубая по имени Аль-Касем Тамим.

Взято отсюда