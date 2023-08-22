От Луны не отстанем. Как будут продолжаться полеты к спутнику Земли

Реакция на неудачу станции “Луна-25”: от переживаний ученых до злорадства эмигрантов

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К сожалению, первая лунная миссия РФ в постсоветский период завершилась неудачей – согласно сообщению “Роскосмоса” станция “Луна-25” прекратила свое существование. Эта новость довольно активно обсуждается пользователями соцсетей и блогерами. Журналист amic.ru Андрей Магас отметил ряд откликов на случившееся и попытался ответить на вопрос, будет ли наша страна продолжать лунную программу, насколько целесообразны попытки запусков аппаратов в нынешних условиях.

На лунном кладбище станций

В официальном сообщении на сайте “Роскосмоса” о судьбе “Луны-25”, на основе предварительной информации, говорится, что “в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны”. Теперь анализом информации обо всех обстоятельствах произошедшего будет заниматься специальная межведомственная комиссия.

Следует напомнить, что “Луна-25” лежит мертвым грузом на поверхности Луны далеко не в одиночестве — всего там покоится более 80 запущенных с Земли аппаратов. Среди последних неудач — израильский модуль “Берешит”, сделавший несколько снимков и разбившийся о лунную поверхность в апреле 2019-го; индийский посадочный модуль “Викрам” с луноходом “Прагъян”, отклонившийся от орбиты во время заключительного этапа торможения и потерпевший аварию в сентябре 2019-го. В апреле 2023-го потерпела аварию японская посадочная станция Ispace, пытавшаяся доставить два лунохода, в том числе сделанный в ОАЭ “Рашид”. А в мае NASA не смогла вывести на лунную орбиту свой кубсат (небольшой спутник кубической формы) Lunar Flashlight.

По словам ведущего научного сотрудника института космических исследований Натана Эйсмонта, неудача случилась из-за ошибки системы, которая управляла двигателем станции.

“Станция находилась над Луной на высоте 100 километров, нужно было выйти на предпосадочную орбиту на высоте всего 18 километров. Но система, которая управляет двигателем, сработала с ошибкой. Ошибка была катастрофической. Скорость нужно было уменьшить всего на десяток метров в секунду, такой порядок. А система почему-то притормозила сильнее, аппарат в итоге врезался в Луну”, – заявил он в интервью порталу News.ru.

Лунные миссии будут форсироваться?

Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов в эфире телеканала “Россия-24” заявил, что неудача только подстегнет нашу страну к реализации следующий лунных миссий. “Форсируя миссии “Луна-26” и “Луна-27” мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, из-за аварии не получили при реализации миссии “Луны-25”, – приводит его высказывание РИА Новости. Он подчеркнул, что прерывать лунную программу нельзя.

Известный российский ученый, ветеран космической науки Михаил Маров после сообщения о крушении станции попал в больницу. В разговоре с “МК” он заявил, что сильно переживает случившееся.

“Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы”, – сказал он.

Ожидаемо порадовалась неудаче новая российская эмиграция. Иноагент Александр Невзоров назвал произошедшее “доказательством отсталости” России. “Крах “Луны 25″ – событие знаковое и объемное”, – написал он в своем телеграмм-канале, заявив, что оно якобы “окончательно “выставило за дверь современности” российское государство.

“Это горький момент для российской космонавтики и науки. Но и удар для российского руководства, которое во что бы то ни стало хотело доказать, что Россия, несмотря на украинский конфликт и вопреки санкциям, лидирует в соревновании с другими странами”, – цитирует “Немецкая волна”* первый канал германского телевидения.

Британская газета The Guardian пишет, что “неудача подчеркнула упадок космической мощи России”. “Первая за 47 лет миссия России на Луну провалилась <…> что нанесло значительный ущерб усилиям российской космической программы возродить свой престиж советской эпохи”, – говорится в публикации.

“То, что Индия может добиться успеха после того, как Россия потерпела неудачу, станет ударом для президента Владимира Путина, который использует российские достижения в космосе как неотъемлемую часть своей власти”, – указывает издание.

Отработать посадку или….?

Живущие в России оценивают событие, конечно же, иначе. Известный адвокат, правозащитник, общественный деятель и публицист Дмитрий Аграновский после неудачи предложил вернуть на пост главы “Роскосмоса” прежнего руководителя Дмитрия Рогозина.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, член Общественного совета “Роскосмоса” Игорь Маринин напомнил, что следующая станция – “Луна-26” – должна была отправиться к Луне в 2027 году, и она существенно бы отличалась от “Луны-25”.

“Предполагалось запустить орбитальный аппарат для очень подробных съемок поверхности земного спутника, а также мог бы стать ретранслятором сигналов других аппаратов. То есть, это совсем не то, что было сейчас”, – сообщил он amic.ru.

По словам собеседника, сейчас руководителям нашей космической отрасли предстоит решить вопрос: можем ли мы идти дальше, не отработав посадку?

“Ведь третья станция предполагается очень большого размера, начиненная аппаратурой. Стоит ли рисковать ею, не имея опыта посадки, или примут решение запустить копию “Луны-25″. Решение будет принято по результатам работы межведомственной комиссии”, – рассказал Маринин.

*Минюст внес немецкую телерадиокорпорацию Deutsche Welle, зарегистрированную в Бонне, в список средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.

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