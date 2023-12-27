Показываем эволюцию образов звезды

Продолжает разгораться скандал вокруг голой вечеринки Насти Ивлеевой. Все, кто в ней успел засветиться, слезно просят прощения у всей страны, в том числе сама блогер, которая умоляет дать ей второй шанс. Между тем Настю Ивлееву, как сообщает SHOT, подозревают в укрытии налогов на сумму 137 млн рублей. Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Как бы то ни было, сегодня она самая обсуждаемая персона. Хотя, возможно, она не о такой славе мечтала.

Тем не менее Настя Ивлеева — одна из самых популярных блогеров и телеведущих в России. Она снимала скетчи в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров, и была одной из ведущих шоу «Орел и решка». В этом материале совместно с Geometria.ru, запустившим сервис «Найди себя» (с его помощью можно по загруженной фотографии найти себя или друзей среди миллионов архивов), наши коллеги из MSK.RU показывают, как менялись образы звезды.

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В 2013 Ивлеева завела свой блог в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Через какое-то время начала выкладывать короткие скетчи на жизненные женские темы. Сейчас в аккаунте с этими скетчами уже более 18 миллионов подписчиков, а на личной страничке звезды — 7,8 миллиона.

В 2015-м Настя Ивлеева переехала в Москву. Нужно было где-то зарабатывать деньги, поэтому девушка снова устроилась хостес, на этот раз в ресторан. Настя Ивлеева начала понимать, что хочет стать телеведущей. И поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной «Останкино ТВ».

Уже через год Настя засветилась и на телевидении. Вместе с другим блогером Эльдаром Джараховым она стала вести шоу «Можно всё» на канале «Ю». А весной 2017-го Настя стала вести тревел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка». Соведущим девушки стал украинский шоумен Антон Птушкин. Через год Настя заявила о своем уходе из программы.

В 2019 году Ивлеева вернулась в «Орел и решку». Попасть во второй раз в шоу ей помогли многочисленные комментарии на «Пятнице!»

Помимо «Орла и решки», Ивлеева вела музыкальные премии, например «Премию МУЗ-ТВ — 2018» вместе с Лерой Кудрявцевой. Также звезда снималась в журнале Maxim, становилась героиней обложки Cosmopolitan, Glamour и Playboy.

После переезда в Москву Настя встречалась с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, познакомилась пара еще в 2011 году. В 2017 году Настя и Арсений расстались.

Самым известным партнером ведущей был известный рэпер Элджей. Пара начала встречаться в 2018 году, через год они поженились. Но в 2021 году объявили о разводе. Судя по публикациям Ивлеевой в социальных сетях, она иногда посещает концерты бывшего парня.

В конце 2023 года Настя Ивлеева устроила голую вечеринку в столичном клубе Mutabor. На тусовку пришло множество звезд, а сама блогерша пришла туда в прозрачном черном платье и бриллиантовых стрингах за 23 миллиона рублей. О тусовке уже высказались многие общественники, также о своих впечатлениях о полуголой тусовке рассказали побывавшие на ней звёзды отечественного шоу-бизнеса: Лолита, Джиган и Ксения Собчак.

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Видео: _agentgirl_ / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Ранее мы уже показывали, как менялись образы Ольги Бузовой, Ксении Собчак, Валерия Меладзе и других российских звезд. Мы собираем все фото в отдельный сюжет.

Взято Источник

28.12.2023