Кто-то из звезд вернулся к гастролям по России, а кто-то уехал из страны

В ушедшем 2023 году звезды отечественного шоу-бизнеса радовали своих поклонников новыми хитами, яркими шоу и неожиданными дуэтами. Но не всем удалось выступить на собственных концертах и встретиться с фанатами. Едва ли не каждый месяц появлялась информация об отменах выступлений (часто — сразу целых туров) и тех, кто пополнял список «отмененных звезд». Наши коллеги из MSK1.RU вспомнили, кого из звезд запрещали в 2023 году и почему.

Январь

Неудачно прошлый год начался для певца Валерия Меладзе. В «Барвиха Luxury Village» отменили его концерт, который должен был пройти 8 марта. Тогда поклонницам пришлось подпевать не «Салют, Вера!», а «Стюардесса по имени Жанна». Артиста заменили на другого исполнителя — Владимира Преснякова.

Ни Меладзе, ни его директор Сергей Луппов никак не прокомментировали отмену концерта. Напомним, что ранее в Сети появилось видео с выступления певца в Дубае, где в ответ на фразу одного из зрителей в поддержку Украины Меладзе шепотом ответил: «Героям слава».

В этом же месяце из МХТ им. А. П. Чехова уволили звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву. Сначала актера убрали из фильма, где он должен был сниматься с Дмитрием Нагиевым, а потом отменили все спектакли и гастроли. По его словам, увольнение было политическим решением руководства.

Элджею тоже пришлось изменить концертный график. Родители подростков из Челябинска написали заявление в управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой отменить концерт. Заявители были не согласны с установленной возрастной категорией 16+.

— В заявлении указано о поступлении жалоб родителей в интересах несовершеннолетних детей на информацию, анонсирующую концерт музыкального исполнителя Элджея. Кроме того, родители просят оказать содействие в отмене предстоящего мероприятия, — сообщали на сайте местного УФАС.

Февраль

Исполнительница популярной песни «За деньги — да» INSTASAMKA (Дарья Зотеева) не выступила для своих поклонников из Курска. Минкульт посчитал, что ее творчество идет вразрез с культурной политикой страны.

«Отменяют» эпатажную певицу уже не в первый раз. В конце января по просьбе жителей Пятигорска INSTASAMKA не вышла на сцену города.

Март

Попали в список «отмененных» не только артисты, но и журналист, телеведущий Владимир Познер. Творческий вечер, который был запланирован на 8 апреля в Москве, отменили по инициативе организаторов. В ходе встречи Познер должен был поделиться своим мнением по актуальной повестке.

Концерты певицы Ани Лорак отменяли массово по всей России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к губернаторам Воронежской, Ростовской и Краснодарской областей с просьбой отменить концерты украинской артистки на фоне политической ситуации.

— Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру, — написала певица у себя в Telegram-канале.

Выступление Басты (Василий Вакуленко) сорвалось за пару дней до назначенной даты. Рэпер должен был выступить 26 марта в Новокузнецке, но поклонники так и не услышали «Сансару» в его исполнении.

Василий Вакуленко в интервью Насте Ивлеевой рассказал о своем отношении к специальной военной операции и вызвал негативные комментарии у некоторых активистов.

— Смотрим кино дальше, — сказал рэпер.

Столичные власти отказали в проведении концерта группе «ДДТ». Причина та же, что у Басты. Лидер группы Юрий Шевчук выступил со сцены с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». На музыканта составили протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии.

Апрель

В феврале последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой пропал из театра «Современник». Народная артистка публично осудила действия властей России в связи со специальной военной операции. В немецком Бремене Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. МВД не стало возбуждать дело, но в апреле актриса уволилась из театра.

Пострадал и гастрольный тур Дианы Арбениной. Группа «Ночные снайперы» не доехала до Казани, Ульяновска, Чебоксар и Тольятти. В личном блоге исполнительница хита «Секунду назад» сразу же успокоила своих поклонников. Арбенина написала строки из песни «Гавань»:

«Не бойся и стой на своем.

Мы вместе всё переживем…

Прорвемся, и к черту покой.

Рискуем — и значит живем…

Дождь лил и внезапно прошел.

Всё будет хорошо».

Певица, как и некоторые ее коллеги, также раскритиковала специальную военную операцию.

23 апреля не состоялся сольник казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияра Мамедова). Об этом сообщили на официальном сайте концертной площадки Crocus City Hall. Вокруг исполнителя разразился скандал. Рэпер в своих социальных сетях выразил слова поддержки Киеву.

В нескольких городах России отменили выступления группы «НАИВ». Артисты должны были дать юбилейные концерты в Ярославле и Череповце. По словам депутата от «Единой России» Любови Суровой, «лидер группы открыто поддерживает Украину и выступает против России», поэтому не может давать концерты для соотечественников.

Май

В мае рэпер Loqiemean (Роман Худяков) пожаловался на массовую отмену своих концертов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от Генпрокуратуры запретить тур рэпера в России, потому что он «выступает против СВО», а его концерты «грубо нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей как важнейшего приоритета государственной политики России».

Сентябрь

В Москве группе «Ленинград» отменили крупный за последнее время концерт. 16 сентября тысячи поклонников не услышали на стадионе «Лужники» популярную песню «Экспонат» и другие хиты. Билетный оператор сообщил всем, кто купил билеты, что мероприятие не состоится по техническим причинам. Лидер группы Сергей Шнуров никак не прокомментировал произошедшее.

Октябрь

Екатерина Мизулина призвала отменить концерты Xolidayboy (Иван Минаев) из-за его «проукраинских высказываний». Блогер опубликовал видео, в котором называет себя украинцем (Минаев родился в Севастополе в 2000 году).

Концерты не состоялись в Нижнем Новгороде, Казани, Симферополе, Ялте и других городах.

Лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу также не удалось выступить в Москве и Самаре.

— Да, мы его отменили еще год назад по экономическим соображениям, — сказал музыкант.

Однако в 2021 году Кортнев высказывался против специальной операции, а потом назвал свои слова «ребячеством».

Декабрь

Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) тоже стал «отмененным» — только по собственному желанию.

Гастрольный тур SHAMAN не состоится. Певец предпочел Сибири столицу. Ярослава пригласили выступить в Совете Федерации в честь юбилея верхней палаты парламента. Об отмене выступлений Дронов написал в своих соцсетях. Он сообщил, что причиной стали технические проблемы.

Рекорд по «отменам звезд» был побит в последнюю неделю декабря. После скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked отечественный шоу-бизнес заставили понервничать.

Рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел в одних кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Общественники требовали лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова, концерты Лолиты и ANNA ASTI отменили. В Москве на городских праздниках запретили включать песни тех, кто участвовал в голой вечеринке. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Раннее мы писали, как звезды оправдывались за свое участие в голой вечеринке Ивлеевой. Читайте также, какие еще нарушения обнаружила полиция в клубе Mutabor.

Взято Источник

07.01.2024