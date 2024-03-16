От Новоалтайска до Бийска закрыли трассу для автобусов и грузовиков

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В Алтайском крае 16 марта наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Ранее синоптики передали штормовое предупреждение

Вечером 16 марта в Алтайском крае перекрыли движение грузового транспорта и автобусов на Чуйском тракте от Новоалтайска до Бийска, сообщили в правительстве региона.

Причиной стали сложные метеорологические условия: сильный ветер, снег, метель, гололёд и снежные заносы.

Спецтехника и дорожники обеспечивают очистку трасс от снега.

Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Взято отсюда.

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