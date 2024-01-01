От нуля до -25: какой будет погода в Алтайском крае на новогодних каникулах

Первые январские дни в регионе будут теплыми

Впереди – больше недели выходных дней. И планы, как провести их, во многом зависят от погоды, которая ждет жителей Алтайского края в ближайшие восемь дней.

Так, погода обещает быть переменчивой. И если в первые дни новогодних каникул ожидаются осадки в виде снега и даже дождя, поскольку температура днем с 1 по 3 января будет близка у нулю, то к завершению долгих выходных могут прийти морозы. Так, в ночь на 8 января в регионе может похолодать до -25 градусов.

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Взято отсюда