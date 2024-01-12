За годы гражданской войны и противостояния силам вторжения хуситы накопили огромный боевой опыт

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Начавшаяся американо-британская военная операция против хуситов может стать стартом большого конфликта на Аравийском полуострове и Ближнем Востоке. Тем более что движение “Ансар Аллах” (так называют хуситов) фактически выросло после активного вмешательства западных стран в ближневосточные процессы.

История появления

Военизированное движение мусульман-шиитов зейдитского мазхаба (учения) появилось в Йемене еще в 1994 году. Поначалу это была одна из многочисленных религиозных группировок Йеменской Республики, появившейся после объединения южной Народно-Демократической Республики Йемен (НДРЙ) и северной Йеменской Арабской Республики (ЙАР) в 1990-м.

Социально-экономическое развитие единого Йемена шло неравномерно, учитывая различную политическую ориентацию местных элит. На севере шииты давно взаимодействовали с Ираном, на юге в период НДРЙ были преимущественно просоветские настроения – с 1967 года там правила коалиция во главе с Йеменской социалистической партией. Юг страны был несколько более развит, так как до 1990 года получал помощь от СССР и других социалистических стран.

Однако в начале 1990-х, с распадом СССР, помощь прекратилась и правящие кланы начали активно взаимодействовать с Египтом, Саудовской Аравией и другими странами Арабского Востока. Кстати, саудовское влияние стало проникать в ЙАР еще в 1980-е годы, что послужило причиной религиозных конфликтов, сказавшихся в дальнейшем.

На севере же шла борьба религиозных группировок. В результате обострения политических и религиозных противоречий в 1994 году в стране началась гражданская война, фактически породившая группировку “Ансар Аллах”. Ее участники требовали восстановить в стране зейдитский имамат, существовавший до 1962 года.

Нулевые годы

В 2004 году лидер группировки шейх Хусейн аль-Хуси выступил с резкой критикой йеменских властей, обвинив их в сговоре с США. Власти обвинили его в “распространении опасных заблуждений, сеющих межнациональную рознь” и попытались арестовать, но главе “Аннсар Аллах” удалось скрыться. Он объявил себя имамом, провозгласил на севере создание эмирата и укрылся в горах.

В стране начались столкновения, переросшие в вооруженный конфликт. 10 сентября 2004 года в ходе одного из боев аль-Хуси был убит. После этого численность и мощь “Ансар Аллах” стала резко расти, а на севере Йемена стали распространяться сепаратистские настроения. Группировку возглавил отец убитого шейха.

Несколько лет выступления хуситов и других группировок удавалось подавить, в том числе при участии военных Саудовской Аравии, однако в 2011 году в Йемен пришла “арабская весна” (поддержанная Западом). Президент Йемена Али Абдалла Салех был свергнут.

В 2014 году хуситы, получившие помощь со стороны Ирана (которая, понятное дело, не афишировалась), организовали ряд массовых протестных выступлений. Попытки подавить их привели к массовым столкновениям и очередной гражданской войне.

Международное сообщество пыталось урегулировать военный конфликт – при посредничестве ООН даже было подписано мирное соглашение, которое, впрочем, ни одна из сторон – ни власти, ни хуситы, ни другие военные и религиозные группировки – не соблюдала.

В январе 2015 года хуситы захватили здания телерадиокомпании страны, спецслужб, президентский дворец и другие госучреждения. 5 февраля они приняли “конституционную декларацию” о передаче власти Революционному комитету.

В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, при участии Бахрейна, Кувейта и других стран, вторглись в Йемен. Боевые действия, формально продолжающиеся до сих пор, только закрепили контроль “Ансар Аллах” над севером страны, включая столицу Сану. На власть в южной части претендуют сразу несколько политических сил, в том числе базирующихся за пределами республики. А также хадисты – правительство, зависящее от саудовской коалиции, базирующееся в Марибе. Часть территории контролирует Южный переходный совет, поддерживаемый ОАЭ, находящийся в Адене (прежняя столица НДРЙ). Остров Сокотр оккупирован войсками ОАЭ, там размещается разведывательная база Израиля.

Небольшие районы находятся под контролем запрещенных в РФ ИГИЛ и “Аль-Каиды”. И совсем уж небольшие участки заняты силами партии “Аль-Ислах”, возглавляемой сыном бывшего президента Салеха.

Кто поддерживает хуситов

В настоящее время военную, техническую и отчасти экономическую помощь хуситам оказывает Иран по линии КСИР – Корпуса стражей исламской революции, его советники находятся в северном Йемене. Предполагаемая численность “Ансар Аллах” – до трети населения этой части страны (составляющей около 31 млн человек, данные приблизительны).

После начала боевых действий между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о своей поддержке ХАМАС и объявили о мобилизации в северном Йемене и отправке подразделений в сектор Газа. Однако реализовать эти планы им не удалось, поскольку Саудовская Аравия отказалась пропустить их через свою территорию. Тогда хуситы стали наносить ракетные удары по Израилю и атаковать суда в Красном море.

За годы гражданской войны и противостояния силам вторжения хуситы накопили огромный боевой опыт, что делает их опасными противниками даже для подготовленных армий западных и ближневосточных стран.

город Горняк



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