Смешная девчушка с самой популярной телестройки страны — одна из немногих, кто сумел сделать головокружительную карьеру в шоу-бизнесе

20 января 2024, 16:40148Написать комментарий

В мае 2004 года состоялась премьера реалити-шоу «Дом-2», который вошел в историю России как самое долгоиграющее и скандальное реалити-шоу. Этот проект сделал звездами десятки молодых людей. Дал он старт и, несомненно, самой известной его участнице — Ольге Бузовой. Прошло уже больше 20 лет, а на обаятельную блондинку продолжают валиться скандалы и хейт, а она, не унывая, занимает место в первой тройке богатейших знаменитостей и при этом, по словам многих, не растеряла ту человечность, за которую ее полюбили на телестройке. Редакция Городских порталов попыталась разгадать, в чём же феномен простой девочки из Санкт-Петербурга, которая вопреки всем законам шоу-бизнеса с каждым днем становится всё популярнее и популярнее.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяСекрет Ольги пытаются разгадать многие причастные к шоу-бизнесу

— В душе я очень глубокий человек, достаточно ранимый, — говорила блондинка во время своего дебютного выступления на лобном месте. — На первом месте у меня образование, потому что я поняла, что быть красивой недостаточно. Конечно, не скрою, что я много времени уделяю своей внешности, ведь девушка должна всегда выглядеть хорошо, но для меня главное — образование, которому я уделяю всё свое время. У многих сложился стереотип о том, что модель — это кукла, у которой в голове ничего нет. Это совершенно не так.

Глядя на фото прихода Бузовой на проект, становится понятно, как сильно за прошедшие годы изменилась Ольга. Из скромной девочки она превратилась в амбициозную светскую львицу, известную как телеведущая, актриса, модель, певица.

Про любовь

Возьмем на себя смелость предположить, что особый шарм Ольги кроется в ее наивности и какой-то душевности. Это отмечала и Ксения Собчак.

— Фразу «Шрамы на сердце — в прямом смысле» никакая Чулпан Хаматова не сможет сказать так, чтоб ей поверили, а Ольга Бузова со слезами на глазах говорит это так, что ты не думаешь, какую пошлятину она несет, а реально веришь, — комментировала Ксения феномен Ольги Бузовой.

Сама Оля до сих пор верит в настоящую любовь, несмотря на множество неудач в личной жизни.

— Не ставьте себе никаких граней, сроков, не живите по красивым фразам. Конечно, все мечтают выйти замуж один раз и прожить долгую и счастливую жизнь. Но если, извините, вы будете жить, просто чтобы прожить с этим мужчиной, а на самом деле будете несчастливы, то никому эти ваши красивые даты совместные — 20, 30 лет — не нужны. Поэтому всем тем, кто еще не встретил свою любовь, — не отчаивайтесь, она вас найдет обязательно! Так не бывает — без любви. А у кого не получилось с первого раза, ничего страшного, — рассказывала певица в интервью для NGS.RU.

Брак с футболистом: кому из них повезло

Когда начинающая телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов поженились, он был звездой футбола с огромными гонорарами, а она — всего лишь девочкой из «Дома-2». Развелись супруги с громким скандалом. Прошло 8 лет. А обиды с обеих сторон не забыты до сих пор. Придя на интервью к Надежде Стрелец, Ольга Бузова рассказала новые подробности из прошлой жизни.

Например, уровень заработка своего бывшего мужа она описывает двумя словами: «До хрена получал». Пара жила на широкую ногу, и он оплачивал любой каприз. Ольга, которая в то время была только начинающей ведущей, просила мужа быть менее расточительным, откладывать, думать о будущем.

— Я говорила: «Дим, давай мне хотя бы каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я накоплю тебе, нам. Я думала как женщина о будущем, потому что прекрасно понимала, что это недолгосрочная история, спорт, — признаётся Бузова. — Чтобы, оказавшись в такой ситуации, когда профессия заканчивается, а есть семья, дети, которых надо кормить, помимо доходов с интервью про Бузову было что-то другое. Но он меня не послушался.

Несмотря на то что Тарасов любил жить на полную катушку, Бузова говорила, что ей особо ничего от этих денег не доставалось.

— Он обеспечивал нашу прекрасную жизнь, мне было где жить, отдыхать, подарочки, безусловно. Остальные все траты и всё, что нужно девочке, такого, что «на, держи карточку», ни разу не было, — припоминает былое Ольга.

Ольга Бузова также призналась, что временами чувствовала себя не женой, а обслугой: часами простаивала у плиты (говорит, заказывать еду спортсмен запрещал), мыла квартиру и спала четыре часа в день, чтобы всё успеть. Пожаловалась Ольга и на то, что Дмитрий Тарасов контролировал всю ее жизнь.

— Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит я буду дома в 11. Если опаздывала на пять минут, то он мог со мной не общаться несколько дней, доводить меня, — признаётся Ольга Бузова.

Вспомнила Ольга и про брачный контракт, который подписывала, не понимая, почему ей вообще «суют эти бумажки».

— Я даже их не читала, у меня даже юриста не было, — рассказала Бузова. — Подписала, что надо подписать. Мне от тебя ничего не надо, я тебя люблю.

Развод не обошелся без скандала, Тарасов, по словам Ольги, изменял ей с моделью Анастасией Костенко. Вскоре после развода Тарасов женился на ней, и пара стала родителями.

А теперь только представьте: вас бросает известный человек, которого вы любили, и уходит к длинноногой модели. Как вишенка на торте — это обсуждает вся страна. Любая женщина согласится — ситуация швах. Остается только плакать в подушку, рвать на себе волосы или уйти в подполье, но Ольга, несмотря на жуткий хейт ее творческих способностей, начинает петь.

Бабушка телеведущей Тамара Семеновна тогда советовала внучке не унывать.

— Говорю: «Оставь ему всё! Ты себе еще заработаешь!» Она у нас молодец — всего сама добилась, — рассказывала родственница.

После Тарасова Ольга долгое время была одна. Из публичных историй — у нее был роман с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном. Начиналось всё красиво, а закончилось невнятно. Сердце Ольги и сейчас свободно. Кстати, слишком высоких требований Бузова не предъявляет.

— Должен любить женщин, работать, обладать чувством юмора. Но зарабатывать больше меня — невозможно. Для меня мужчина — это главное. Я с мужчиной — другая. Спокойная, покорная, послушная, — рассказывала знаменитость в «Шоу Воли» на ТНТ.

Бабушка была права

Тамара Семеновна не ошиблась, сегодня Ольга, бесспорно, одна из самых популярных российских звезд. Это подтверждает рейтинг 40 самых успешных звезд до 40 лет, подготовленный Forbes. В нём Бузова — абсолютный лидер по числу подписчиков в YouTube и Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), ее персоной чаще прочих интересуются в соцсетях и поисковиках «Яндекса» и Google.

— Она очень популярна в соцсетях, люди на ее песни делают челленджи в TikTok, это значит, что песни заходят, — отзывается о Бузовой Яна Рудковская. — Это прекрасный кейс, на сегодняшний день единственный, как можно добиться большого успеха упорством и трудом, не обладая каким-то гениальным талантом.

Интересно, что как раз после развода с Дмитрием Тарасовым, произошедшего в 2016 году, доходы Ольги начали расти в геометрической прогрессии — по последним данным, в год звезда зарабатывает 3,3 миллиона долларов.

«Для меня она ребенок»

Это еще одна популярная характеристика, которую дают Ольге. Продюсер звезды Арам Арчер говорит, что сразу понял — Оля станет успешной благодаря трудолюбию и сумасшедшей энергетике.

— Для меня она ребенок. Ты, как любой родитель, хочешь, чтобы ребенку было хорошо. Хочешь, чтобы она росла, шла вперед. <…> Мы познакомились с ней в ночном клубе. Я предложил ей отыграть диджейский сет. У нас по субботам были вечеринки, когда за пульт становились известные лица. Ольга сразу согласилась, так и закрутилось. Я предложил ей поехать на гастроли. Она даже думать не стала — согласилась. Первый город, куда мы поехали, — Краснодар. Все билеты на нее были проданы. Она разнесла клуб в щепки, — вспомнил 46-летний продюсер в интервью Alpha News Armenian news network.

На протяжении многих лет публика гадает, в чём же заключается феномен Ольги Бузовой. Арам знает ответ на этот вопрос.

— Я ей всегда говорю, что она просто целована Богом. Роль артистов, актеров, певцов не такая легкая, как кажется по ту сторону экрана. Особенно для девочки. Оля может не спать вообще. А она девочка, ей нужно быть еще и красивой, — отметил директор звезды.

Сегодня Арам характеризует Бузову как очень ответственного человека, который, как и много лет назад, жертвует собственным комфортом ради любимой работы.

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Взято Источник

21.01.2024