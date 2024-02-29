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От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

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Выдающийся политик до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится

29 февраля 2024, 11:0033Написать комментарий

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

В среду, 28 февраля, на 94-м году жизни скончался Николай Рыжков — бывший глава правительства СССР.

С должности руководителя крупнейшего уральского предприятия он перешел в Москву, где был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров, депутатом Госдумы, сенатором. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

На предприятии же он создал крупнейший в Европе блок цехов сварных машиностроительных конструкций. Это помогло в два раза увеличить производственную мощность и обеспечило разработку крупных месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Всё это работает до сих пор. Еще он наладил массовый выпуск металлоконструкций.

На посту главы Совета министров СССР Рыжков поддержал курс Михаила Горбачева. Он говорил, что ввел в советскую экономику такие понятия, как монополизм и конкуренция. 24 мая 1990 года во время заседания Верховного Совета СССР он заявил, что цены на хлеб и продукты неоправданно низкие и должны повыситься.

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

В 1990 году оппоненты правительства обвиняли Рыжкова в том, что он не обеспечил уборку урожая, экономическая ситуация ухудшилась. Он отстаивал собственную программу оздоровления экономики в пику концепции «500 дней» Станислава Шаталина и Григория Явлинского. На фоне острой политической борьбы Рыжков перенес обширный инфаркт. Во время лечения генеральный секретарь Михаил Горбачев отправил его в отставку.

Сергей Лущиков, министр юстиции СССР в 1990–1991 годах:

— Я вошел в состав правительства Николая Рыжкова в конце 1990 года. Рыжков на посту премьер-министра пытался соединить практику и науку, ввел в состав правительства целый ряд научных деятелей, в том числе из нашего родного УПИ. [В Совете министров СССР при Рыжкове] была видна четкая связь науки и практики.

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

Он был на своем месте. Но тогда была какая-то оголтелая критика со стороны депутатов. Какие-то недостатки в экономике — кто виноват? Правительство. [Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил] Горбачев никогда Рыжкова не защищал, а должен был, по моим понятиям. В результате Рыжков оказался в сложной ситуации. Выступления [будущего мэра Санкт-Петербурга Анатолия] Собчака стоили ему здоровья и нервов. Собчак называл Рыжкова «плачущий большевик». Но это неправильно. В итоге в конце 90-го года Рыжков сложил полномочия. Горбачев его не защитил.

Я очень уважаю Николая Ивановича, он проявил себя и как сенатор, в Белгородской области, которую он представлял, его очень достойно вспоминают. Он был очень думающим человеком и очень совестливым. Если он принимал решение, то старался довести его до конца.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области, экс-сенатор:

(Россель посвятил уходу Николая Рыжкова трогательный пост в телеграм-канале. Он признался, что только однажды разошелся с ним во взглядах всерьез. Это было на рубеже эпох, в последние дни СССР.)

— Горько терять единомышленника, соратника, доброго друга, наставника. Мы много работали вместе, в последнее время часто занимали общую позицию по острым государственным вопросам, которые стояли перед верхней палатой парламента.

Даже если у большинства было иное мнение, принципиальный, бескомпромиссный Николай Иванович не боялся говорить прямо, поддерживать мою или защищать свою позицию, продиктованную огромным опытом, знаниями, стратегическим государственным мышлением.

От рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР: чем запомнился экс-премьер Советского Союза Николай Рыжков

Лишь однажды мы с ним оказались по разные стороны баррикад. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область (снимать «секретный» статус с региона. — Прим. ред.), я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданны.

Патриот своего Отечества, он до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится, что всё вернется на круги своя, к гособоронзаказу, к плановой экономике, и недопустимо пускать в стратегический регион иностранцев, создавать совместные предприятия, открывать консульства.

Он искренне и глубоко переживал за Родину, никогда не опускался до приспособленчества, не подстраивался ни под кого, был честен и принципиален.

Человек трудной судьбы, труженик с большой буквы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам, пройдя огромный профессиональный путь от рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР.

Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки. А сегодня мы все скорбим об уходе этого яркого, смелого, преданного стране человека.

Светлая память Николаю Ивановичу!

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области:

— На сломе эпох, при переходе в новую Россию, он руководил кабинетом министров — это дорогого стоит. Он рассказывал мне в интервью для ОТВ, как в чем-то не соглашался с первым президентом России Борисом Ельциным, как спорил с ним. Ельцин его ценил, но потом у них во взаимоотношениях что-то не сложилось.

Для меня это был большой человек, руководитель, государственник.

По предварительным данным, прощание с Николаем Рыжковым состоится в пятницу, 1 марта, в храме Христа Спасителя в Москве.

31 августа 2023 года скончался бывший соратник Николая Рыжкова, последний генсек Советского Союза и единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев. Посмотрите, как прошли его похороны. Мы вели онлайн-трансляцию с траурной церемонии.

Взято Источник
29.02.2024

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