Выдающийся политик до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится

29 февраля 2024, 11:0033Написать комментарий

В среду, 28 февраля, на 94-м году жизни скончался Николай Рыжков — бывший глава правительства СССР.

С должности руководителя крупнейшего уральского предприятия он перешел в Москву, где был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров, депутатом Госдумы, сенатором. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

На предприятии же он создал крупнейший в Европе блок цехов сварных машиностроительных конструкций. Это помогло в два раза увеличить производственную мощность и обеспечило разработку крупных месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Всё это работает до сих пор. Еще он наладил массовый выпуск металлоконструкций.

На посту главы Совета министров СССР Рыжков поддержал курс Михаила Горбачева. Он говорил, что ввел в советскую экономику такие понятия, как монополизм и конкуренция. 24 мая 1990 года во время заседания Верховного Совета СССР он заявил, что цены на хлеб и продукты неоправданно низкие и должны повыситься.

В 1990 году оппоненты правительства обвиняли Рыжкова в том, что он не обеспечил уборку урожая, экономическая ситуация ухудшилась. Он отстаивал собственную программу оздоровления экономики в пику концепции «500 дней» Станислава Шаталина и Григория Явлинского. На фоне острой политической борьбы Рыжков перенес обширный инфаркт. Во время лечения генеральный секретарь Михаил Горбачев отправил его в отставку.

Сергей Лущиков, министр юстиции СССР в 1990–1991 годах:

— Я вошел в состав правительства Николая Рыжкова в конце 1990 года. Рыжков на посту премьер-министра пытался соединить практику и науку, ввел в состав правительства целый ряд научных деятелей, в том числе из нашего родного УПИ. [В Совете министров СССР при Рыжкове] была видна четкая связь науки и практики.

Он был на своем месте. Но тогда была какая-то оголтелая критика со стороны депутатов. Какие-то недостатки в экономике — кто виноват? Правительство. [Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил] Горбачев никогда Рыжкова не защищал, а должен был, по моим понятиям. В результате Рыжков оказался в сложной ситуации. Выступления [будущего мэра Санкт-Петербурга Анатолия] Собчака стоили ему здоровья и нервов. Собчак называл Рыжкова «плачущий большевик». Но это неправильно. В итоге в конце 90-го года Рыжков сложил полномочия. Горбачев его не защитил.

Я очень уважаю Николая Ивановича, он проявил себя и как сенатор, в Белгородской области, которую он представлял, его очень достойно вспоминают. Он был очень думающим человеком и очень совестливым. Если он принимал решение, то старался довести его до конца.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области, экс-сенатор:

(Россель посвятил уходу Николая Рыжкова трогательный пост в телеграм-канале. Он признался, что только однажды разошелся с ним во взглядах всерьез. Это было на рубеже эпох, в последние дни СССР.)

— Горько терять единомышленника, соратника, доброго друга, наставника. Мы много работали вместе, в последнее время часто занимали общую позицию по острым государственным вопросам, которые стояли перед верхней палатой парламента.

Даже если у большинства было иное мнение, принципиальный, бескомпромиссный Николай Иванович не боялся говорить прямо, поддерживать мою или защищать свою позицию, продиктованную огромным опытом, знаниями, стратегическим государственным мышлением.

Лишь однажды мы с ним оказались по разные стороны баррикад. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область (снимать «секретный» статус с региона. — Прим. ред.), я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданны.

Патриот своего Отечества, он до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится, что всё вернется на круги своя, к гособоронзаказу, к плановой экономике, и недопустимо пускать в стратегический регион иностранцев, создавать совместные предприятия, открывать консульства.

Он искренне и глубоко переживал за Родину, никогда не опускался до приспособленчества, не подстраивался ни под кого, был честен и принципиален.

Человек трудной судьбы, труженик с большой буквы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам, пройдя огромный профессиональный путь от рабочего Уралмаша до председателя Совета министров СССР.

Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки. А сегодня мы все скорбим об уходе этого яркого, смелого, преданного стране человека.

Светлая память Николаю Ивановичу!

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области:

— На сломе эпох, при переходе в новую Россию, он руководил кабинетом министров — это дорогого стоит. Он рассказывал мне в интервью для ОТВ, как в чем-то не соглашался с первым президентом России Борисом Ельциным, как спорил с ним. Ельцин его ценил, но потом у них во взаимоотношениях что-то не сложилось.

Для меня это был большой человек, руководитель, государственник.

По предварительным данным, прощание с Николаем Рыжковым состоится в пятницу, 1 марта, в храме Христа Спасителя в Москве.

31 августа 2023 года скончался бывший соратник Николая Рыжкова, последний генсек Советского Союза и единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев. Посмотрите, как прошли его похороны. Мы вели онлайн-трансляцию с траурной церемонии.

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29.02.2024