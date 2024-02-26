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26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. То, что сегодня происходит в Кремле, можно назвать событием мирового масштаба, значение которого нельзя переоценить. Россия поставила под вопрос основополагающий документ европейской безопасности – договор 1990 года, известный как “Два плюс четыре” или “Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии”. Этот документ был подписан при воссоединении ФРГ и ГДР. Интересно, что мало кто вообще знает о существовании этого договора. И это не случайно – немецкое руководство приложило все усилия, чтобы о нем как можно скорее забыли. Понять их легко – в этом документе содержатся очень интересные, если не сказать сенсационные положения.

Мы привыкли считать, что воссоединение Германии было неизбежным, и, конечно, была подписана какая-то бумажка на этот счет. Но дело в том, что это был не просто какой-то договор. Германия долгое время делала вид, что такого договора нет. Но он есть, и какой! Договор “Два плюс четыре”, подписанный в 1990 году между ГДР, ФРГ, СССР, США, Великобританией и Францией, заложил основу для объединения Германии. Например, Германия отказалась от территориальных претензий к другим странам, ведения военных действий против кого-либо, производства опасного оружия. В договоре говорилось о необходимости “учитывать интересы безопасности каждого из участников” и достижении общего мира.

Странно, не правда ли? Оказывается, Германия нарушила все условия этого договора. Давайте разберемся. По содержанию документа, Германия сделала с Москвой договор “на все времена” и обязалась не допускать размещения иностранных войск и запрещенного договором вооружения. Что из этого было выполнено? Правильно – ничего.

И стоит отметить, что в Берлине сидят не глупцы. Руководство страны хорошо понимает, что оно нарушило все соглашения с Москвой – размещение иностранных войск, запрещенное договором вооружение, открытое посягательство на территориальную целостность РФ через поставки оружия киевскому режиму, который мечтает вернуть границы 1991 года. По сути, Германия вновь стала во главе Европы и старается, как и Адольф, уничтожить нашу страну.

Конечно, сейчас в Берлине понимают, что Россию сломить не удалось. Но признаться в нарушении всех соглашений с Москвой немецкое руководство не может. Ведь это уже не просто обвинения, а юридически доказуемые факты. И за эти факты придется отвечать. Россия, как одна из ключевых сторон-участников, предложила денонсировать соглашение, на основе которого Германия была объединена.



Фото: radiosputnik.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22