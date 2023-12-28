Рассказываем, какие бизнесы принадлежат блогерше, за которую взялась и налоговая

После скандальной вечеринки, которую устроила Анастасия Ивлеева в московском клубе Mutabor, блогершей заинтересовалась налоговая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что проверка ФНС может обернуться уголовным делом для девушки.

Также, как сообщает Telegram-канал Mash, в офисах Ивлеевой 27 декабря прошли обыски. По их данным, блогер получила 600 миллионов рублей с продажи рекламы и курсов. Налоговиков же интересует, всю ли эту сумму Ивлеева заработала официально.

MSK1.RU собрал всё, что известно о бизнесе Анастасии Ивлеевой.

От спортивного марафона до «Коленок пчелы»: на чем зарабатывает Ивлеева

Анастасия Ивлеева действительно запускала марафоны, о которых пишет Mash. Летом 2022-го она запустила курс «Лютый флекс» с циклом спортивных тренировок. Подписчики блогера могли выбрать один из двух тарифов: за 2940 рублей и за 3360 рублей. Но и тут не всё пошло гладко. Фитнес-тренер Виталий Гудков, который утверждает, что купил курс подороже, подал на Ивлееву в суд. Он обвинил ее в хайпе и пожаловался на то, что в нескольких видеоуроках блогер пьет вино.

Впрочем, марафоны не основной бизнес Ивлеевой. В 2020-м она открыла фирму «Ивлеева Продакшн» для съемок видео. В апреле 2023-го она передала бизнес Анне Самаковой, своей близкой подруге. У девушек в соцсетях много совместных фото. Некоторые из них сделаны во время семейных праздников и застолий.

Доходы «Ивлеева Продакшн» за 2022 год составили 122 миллиона рублей, а чистая прибыль — 45,7 миллиона.

Другая компания блогера — «Капельница групп» — закрылась совсем недавно, в июле 2023-го. Под этим брендом Ивлеева планировала открыть бар в Москве. Она анонсировала его еще в 2021-м, но проект вышел провальным. На компанию подали несколько крупных исков, один из них — от фуд-молла «Депо» на 9,5 миллиона рублей из-за спора по поводу аренды. По данным «Спарк-Интерфакс», «Капельница» в 2022-м понесла убытки в 6,6 миллиона рублей.

От идеи открыть демократичный бар Ивлеева не отказалась. В декабре 2022-го она создала компанию «Блеск». Большая часть бизнеса (80%) — у Александра Пичугина, совладельца «Феодальной сети баров», в которую входят «Руки Вверх! Бар», рюмочная Сергея Жукова «Евгенич», Nebar и другие. Бар Ивлеевой и Пичугина должен был открыться летом 2023 года.

Сейчас Ивлеева владеет компанией «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и энергетики от блогера под брендами «Изи пизи» и «Чича Бум». Она открыла компанию вместе с бывшим гендиректором российского филиала «Бакарди» Паулюсом Виталиусом и топ-менеджером разных гипермаркетов Алексеем Клочковым. За 2022 год доходы «Коленки пчелы» составили 445 миллионов, а чистая прибыль — 36,5 миллиона рублей.

Также у Анастасии Ивлеевой открыто индивидуальное предприятие, о его доходах ничего неизвестно. По данным «Контур.Фокуса», основным видом деятельности указано производство фильмов и телепередач.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Ранее Настя Ивлеева опубликовала 21-минутное видео, в котором еще раз извинилась за вечеринку в стиле almost naked и рассуждала, что привело к нынешнему общественному порицанию участников тусовки и ее самой.

Взято Источник

28.12.2023