От «Триумфа» до «Матрицы»: история барнаульских кинотеатров

В последние дни февраля в Барнауле снесли здание бывшего кинотеатра «Искра», который находился на улице 50 лет СССР. Демонтаж длился чуть больше месяца. История, в общем-то, не новая. В краевой столице было много кинотеатров, но большая часть работала недолго. Мы решили рассказать о том, как и когда в городе зародилась эта сфера развлечений, а заодно вспомнить самые популярные, оставшиеся лишь на фотографиях и в памяти места.

Из Парижа в Барнаул

В конце XIX – начале XX веков стремительно развивалась культура досуга в среде самых простых горожан. Ярким тому примером являлось появление первых синематографов.

Первый сеанс состоялся в мае 1897 года. Известный в то время предприниматель, артист цирка Федот Махотин привез в город единственный в Сибири аппарат «Синематограф», который показывал короткометражные фильмы. Например, «Виды главнейших европейских городов» и «Купанье с плотов в Сене». Это был настоящий прорыв. Для сравнения: первый публичный сеанс кино в мире прошел 22 марта 1895 года в Париже. А уже спустя два года барнаульская публика воочию увидела изобретение братьев Люмьер.

Как рассказал «Алтайской правде» сибиривед Юрий Гончаров, синематограф хоть и являлся новшеством, но быстро вошел в привычку горожан. Однако постоянного места, где показывали бы фильмы, не было до 1910 года. Синематограф, открытый в начале 1909 года мещанином Андреем Шициным, за время своего существования успел поменять не одно название: «Трио», «Одеон», «Новый мир» и не одну локацию.

«В Барнауле самое первое здание синематографа открыла купчиха Лебзина на Пушкинской, рядом с пассажем купца Смирнова. С 1910 года её можно было назвать «улицей синематографов», которые носили броские названия: «Иллюзион», «Триумф», «Каскад», «Эврика», «Фурор», электротеатры Еремеева и Жмурина-Виноградова», – говорит историк.

Фото: АГКМ Больше всего публику привлекали пышные фасады зданий, роскошные интерьеры зрительных залов, фойе и буфетов. Важно подчеркнуть, что посещать кинематографы имели возможность все горожане, но в 1912 году были введены ограничения на посещения для школьников. Сеансы состояли из сборных программ, включавших в себя фильмы всевозможных жанров. Репертуар обновлялся два раза в неделю.

В годы Гражданской войны единичные сеансы ставились в «Иллюзионе», «Новом мире», «Мире», реже — в Народном доме. Иногда мероприятия проходили под открытым небом на Демидовской площади.

В октябре 1923 года был открыт самый большой на тот момент кинотеатр «Комхоз» с залом на 450 мест, где устраивались детские и общедоступные сеансы с пониженной входной платой.

Пик развития

Значимое событие произошло в 1937 году, когда открылся первый звуковой кинотеатр меланжевого комбината со зрительным залом на 750 мест. Его построили к 20-летию Октябрьской революции. Он же послужил началом формирования одноименной площади. В его стенах показывали новые художественные фильмы: «Волга, Волга», «Дочь Родины», «Папанинцы». Неудивительно, что в дальнейшем кинотеатр стал центом культурной жизни города, и его даже переименовали в Дом культуры БМК. С 1939 года, помимо показа фильмов, там проходили общегородские собрания партийного и комсомольского активов, передовиков производства, литературные и музыкальные вечера.

Фото: АГКМ / Кинотеатр меланжевого комбината Первый цветной фильм зрители увидели в октябре 1941 году. Тогда в новом кинотеатре «Родина», который строили по специальному проекту, показывали фильм «Груня Корнакова».

Фото: АГКМ В 1950-е годы киносеть города значительно расширилась и была реорганизована. Увеличилось число клубов, демонстрировавших фильмы. На базе летнего кинотеатра на Красноармейском проспекте создан «Первомайский»; вошёл в строй кинотеатр «Чайка».

Фото: АГКМ «Золотые годы» пришлись на 1960-1970-е годы. Яркой приметой того периода стали тематические показы, а также премьеры фильмов с участием режиссеров. По словам замдиректора по научной работе ГМИЛИКА Елены Огневой, в кинофестивале лучших советских фильмов 1969 года участвовали Всеволод Санаев, Леонид Гайдай, Борис Андреев, Сергей Филиппов. Кроме того, кинорежиссер и актер Леонид Быков для премьеры своего фильма «В бой идут одни старики» выбрал Барнаул, в котором жил во время войны.

Фото: АГКМ В 1971 году первых зрителей принял комфортабельный широкоформатный «Мир»; в 1973 году – специализированный детский «Пионер»; в 1978 году – «Луч»; в августе 1982 года заработал «Искра».

Кинотеатры больше не нужны?

В 90-е годы число залов сильно сократилось. Из обширной городской сети оставалось лишь несколько: «Родина», «Россия», «Мир», «Искра», «Первомайский», «Луч» и «Чайка».

Фото: АГКМ Из перечисленных до наших дней дошел лишь «Мир». В начале 2000-х компания «Киномир» пыталась реанимировать «Родину» и «Искру», но успехом затея не увенчалась.

Фото: АГКМ Зато в 2007 году статус кинотеатра получил скромный «Премьера». Он же является единственным государственным в городе. Нередко там проходят бесплатные показы, а репертуар направлен на аудиторию авторского кино. От остальных по сей день его отличает непримечательный внешний вид. Здание теряется среди панельных домов на улице Крупской.

В 2010-х мелких частников вовсе не стало. Доминировать начали франшизы. Появилась тенденция размещать кинозалы в торговых центрах. Исключением стал «Матрица», о котором мало кто помнит, а то и вовсе не знает. Его открыли в 2012 году в парке «Эдельвейс», где он просуществовал до злосчастного 2020 года, не пережив карантин. «Матрица» отлично подходил под описание «Кинотеатр у дома».

Фото: kinomatrix22.vsite.pro Жительница Барнаула Анастасия рассказала, что он запомнился ей небольшими и пустыми залами. Даже в выходные дни.

«Мне нравилось туда ходить, потому что там были низкие цены. Особенно в утреннее время. Очередей вообще не наблюдалось. Можно было прийти к 10 часам и купить билет за 100 рублей. Правда, экраны были не очень большими и места не особо много, но это наоборот создавало свою атмосферу», – говорит она.

На сегодняшний день в краевой столице десять кинотеатров, которые принадлежат разным сетям. Посещаемость стала ниже. Отчасти это связано с развитием стриминговых сервисов вроде «Кинопоиска», «Окко», «Иви». Повышение цен до 300 рублей и выше за билет, а также отсутствие громких премьер вынуждают переходить на онлайн форматы. Выбраться из ямы сфере помогают ремейки советских мультфильмов и повторные показы культовых работ режиссеров вроде Алексея Балабанова. Но достаточно ли только этого? Вопрос остается открытым. С уверенностью можно сказать лишь одно: сегодня местный бизнес переживает далеко не лучшие дни.

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Взято отсюда.

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