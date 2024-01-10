От вирусов и паразитов: чем полезен имбирь и как проверяют его качество

С приходом морозов высок риск заболеть сезонной простудой. Эксперты Алтайского филиала Центра оценки качества зерна рассказали о продукте, польза которого для иммунитета доказана многовековой практикой – об имбире.

Целебный корень

Имбирь стал популярен в России в последние десятилетия, его легко найти на полках большинства супермаркетов. Он пришел к нам из Южной Азии. Корень имбиря применяют в свежем и в маринованном виде. Такая известность пришла к нему с приходом в Россию японской кухни. Но на самом деле имбирь был популярен ещё на Руси, его использовали при изготовлении кваса, медовухи, варенья, пряников.

Корень имбиря богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. В нем есть магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, витамины А, В1, В2, В3, С, Е, К, а еще аминокислоты – лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан.

Благодаря этому составу и своему согревающему эффекту напитки с имбирем помогут легко одолеть вирусы, оказывая потогонное и отхаркивающее действие. Масло из корня эффективно использовать в растворе для ингаляций. Кроме того, он усиливает перистальтику кишечника, устраняет метеоризм, вздутие, колики, оказывает небольшое слабительное действие, применяется в борьбе с гельминтами. Положительно корень влияет и на память, а также помогает улучшить качество кожи и способствует уменьшению угревой сыпи.

Как выбрать и хранить

Выбирая свежий имбирь, обращайте внимание на его внешний вид: корнеплод не должен быть сухим, сморщенным, с пятнами плесени. Маринованный – с минимумом красителей, ароматизаторов, а также без подсластителей и консервантов. Хранят свежий или маринованный имбирь обязательно в холодильнике, лучше использовать его в течение недели. Сушеный молотый имбирь стоит хранить в герметичной упаковке.

Как правильно употреблять

Корень растения можно жевать сырым, добавлять в напитки, а в качестве специи класть в блюда. Стоит учитывать, что суточная доза – 1-2 грамма сухого имбирного порошка – эквивалентна примерно 10 граммам свежего растения. Это кусок корнеплода длиной 6-7 миллиметров. При этом важно обращаться внимание на индивидуальные особенности организма. Если есть сомнения, перед приемом имбиря в пищу лучше проконсультироваться со специалистом.

Имбирь в кулинарии

Сегодня имбирное печенье – популярная праздничняя сладость, которая за короткое время получила мировое признание, многие пекут его самостоятельно, ведь все ингредиенты доступны и просты. Главное, использовать для домашней выпечки свежие и качественные продукты: полкило муки и половину пакетика разрыхлителя, столовую ложку молотой корицы и молотого имбиря, по чайной ложке какао и ванилина, 40 граммов цедры апельсина, 150 граммов размягченного сливочного масла и всё хорошо перемешать. Отдельно нужно взбить два яйца с сахаром или медом, соединить все ингредиенты и положить в холодильник примерно на час, нарезать фигурки и запечь в духовке.

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Взято отсюда.

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