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От выборов до выборов: политические итоги 2023 года в Алтайском крае

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От выборов до выборов: политические итоги 2023 года в Алтайском крае

Памятник Ленину в Барнауле Фото: Анна Меньшикова

Похоже, что губернаторские выборы были практически единственным событием, достойным какого-либо обсуждения. Впрочем, возможно это затишье перед оживлением политического поля

2023 год на политическом поле Алтайского края стал уже третьим подряд, связанным с масштабной избирательной кампанией, в этот раз – губернаторской. Однако и за пределами самих выборов политическая жизнь в регионе как минимум шла своим чередом: краевой парламент обновлял законодательство, политики меняли фракции, да и на муниципальном уровне представители власти делали свою работу. Как уходящий год оценили политики и эксперты региона, чем он запомнился и запомнился ли вообще – выяснял корреспондент “Толка”.

Выборы губернатора

Пожалуй, то, что губернаторская кампания была главным политическим событием края, не вызывает сомнения ни у кого, и обсуждению попросту не подлежит. Кроме них, каких-то ярких “вспышек” не назвал ни один из опрошенных, хотя депутаты краевого парламента все же отмечали “командные” успехи своих партий и фракций. Которые при этом тоже стоит рассматривать в связке с выборами губернатора.

Взято отсюда

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