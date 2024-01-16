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От заката до рассвета. Могут ли на Алтае вернуть продажу алкоголя после 21.00

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От заката до рассвета. Могут ли на Алтае вернуть продажу алкоголя после 21.00

Стеклянная бутылка. Алкоголь Фото: pixabay.com

Законопроект, который может “развязать руки” магазинам, должны рассмотреть на январской сессии краевого парламента. У документа уже есть и сторонники и противники

Не так давно в Барнауле постановлением мэрии “отодвинули” на 20 метров от стен жилых домов известные всем жителям региона “наливайки”, то есть магазины разливного пива, “мимикрирующие” под общепит. Однако вполне возможно, что в скором времени уже весь регион ждут и другие новшества, связанные с продажей алкоголя. Причем скорее “либерализующие” эту сферу: на ближайшей сессии краевого парламента депутатам АКЗС предстоит рассмотреть законопроект, перемещающий окончание продажи алкоголя в магазинах с 21.00 до 23.00. Как появилась инициатива и каковы ее предварительные оценки со стороны депутатского корпуса, выяснял корреспондент “Толка”.

Закон и практика

Инициатором поправок в краевое законодательство выступил бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов. По его словам, сама идея появилась уже достаточно давно и ей уже не один год.

Взято отсюда

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