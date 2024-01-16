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От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

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Публикуем подробный маршрут и памятку от спасателей

От Знаменского монастыря до Речного вокзала. Как в Барнауле пройдет крестный ход

В ночь на 19 января в Барнауле отметят праздник Крещения Господня. Перед этим во всех православных храмах, соборах и церквях пройдут литургии, а после них — крестный ход. Подробный маршрут опубликовала пресс-служба городской администрации.

— Крестный ход начнется в 11 утра от Знаменского монастыря по улице Большой Олонской до улицы Мамонтова, далее по проезжей части улицы Мамонтова до проспекта Ленина с выходом на территорию площади Баварина, затем по проезжей части с выходом на территорию Речного вокзала, — рассказали в мэрии.

В краевой столице для омовения подготовят две иордани — на речном вокзале и озере Пионерском. Полный список всех купелей в Алтайском крае можно найти в подборке NGS22.RU.

Сотрудники краевого МЧС просят горожан не забывать о правилах безопасности во время Крещения:

  • окунаться (купаться) следует только под присмотром спасателей в официально открытых, должным образом оборудованных купелях;
  • нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • нельзя находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;
  • нельзя пить воду из проруби.

Взято Источник
16.01.2024

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