Пытаясь найти себя, он оказался у разбитого корыта

2 марта 2024, 18:00184Написать комментарий

«Курьер» (18+) — один из немногих советских фильмов, которые охотно смотрят и современные подростки. Здесь и вечнозеленая тема подросткового кризиса, и актерский состав, в котором особенно выделяется Федор Дунаевский — исполнитель роли Ивана Мирошникова. Подобно своему герою, актер долгое время не знал, кем хочет быть, а потому занимался всем подряд — спортом, музыкой, бизнесом. Также он никак не мог определиться, где ему жить — он поменял несколько стран, но нигде так и не прижился. А когда вернулся на родину, жена выписала его из квартиры.

И чтец, и жнец

В детстве актера ничто не указывало на будущий триумф в кино. Родители вообще не были связаны с искусством: мама работала программистом, а отец — биофизиком. Творчеством в семье занимались только бабушка и дедушка по папиной линии — они были писателями. Впрочем, любовь к искусству Федор унаследовал не от них: читать книги он начал, живя с родителями в Москве. Телевизора в семье не было, а вот литературы, включая запрещенную в Советском Союзе, — целая библиотека.

Но читать получалось, только когда отец уезжал в командировки: в остальное время между родителями Федора всё время происходили громкие ссоры.

— У мамы с отцом были конфликты постоянные, — вспоминал Дунаевский. — Ну, мы не знали, как должно быть. Мы не видели, что бывают где-то какие-то счастливые семьи, в которых все люди сидят за ручку и смотрят «В гостях у сказки» (0+) с утра до вечера…

Книги были не единственным увлечением Дунаевского. Он ходил в школу с эстетическим уклоном, где играл в театральной группе и ходил на необычные для простой школы уроки: мозаику, лепку, историю кино. Повзрослев, юноша также попробовал себя в шахматах, биатлоне и брейк-дансе. Из музыкальных инструментов освоил скрипку, трубу, гитару и барабаны.

Когда Федору было 14 лет, родители развелись. Мальчик остался жить с мамой, но не позволил себе сидеть у нее на шее. Так, Дунаевский впервые пошел работать — дворником в детском саду. На рабочем месте он сочетал приятное с полезным.

— У меня, как у дворника, была дворницкая, мы там рок-н-ролл играли. Мы никому не мешали, потому что детский сад был для глухих, — рассказывал Дунаевский о своей первой работе.

Работа и рок-н-ролл плохо сказались на учебе. Федора и раньше несколько раз отчисляли из нее за поведение, но после девятого класса юноша решил уйти сам. Сначала в педучилище, но очень скоро изменил выбор в пользу медицинского образования. Почти сразу Дунаевский стал работать по специальности — санитаром на скорой помощи.

— Медикаментов не было, мы разрывались между вызовами, — рассказывал Дунаевский о своей рутине. — Ты понимаешь, что если не поедешь, то никто не поедет. Ты сидишь и думаешь: значит так, там у меня острая коронарная, а там скачок давления, и ты выбираешь, кому жить, а кому не жить… Когда тебе при этом 17 лет, это такой серьезный поворот мозга, что ты по-другому всё оцениваешь: жизнь человеческая — это самое главное, что у нас есть.

Позднее Федор стал работать в морге. Там же его и застала новость о том, что Дунаевский может сняться в кино.

Курьер

Оказалось, что бывшая одноклассница и хорошая подруга Дунаевского Анастасия Немоляева — племянница известной актрисы Светланы Немоляевой — показала его фотографию режиссеру Карену Шахназарову, который искал актера на главную роль в своем новом фильме, экранизации своей же книги.

— Она когда прочитала повесть «Курьер» и сценарий, она подумала, что это прямо для меня написано. Что из всех, кто у нас был в театральной студии, для меня больше всего подходит эта роль, — рассказывал актер о подруге, благодаря которой попал в фильм.

К тому моменту Шахназаров уже отсеял кандидатуры Дмитрия Харатьяна, Игоря Верника и Дмитрия Певцова. Внешность Дунаевского понравилась режиссеру, и он пригласил медика на пробы.

Так как времени переодеваться не было, на пробы Федор явился в дедушкином пальто поверх белого халата, чем уже удивил Шахназарова — к тому моменту прославленного режиссера фильма «Мы из джаза» (12+). Дунаевский прочитал сценарий и сразу же раскритиковал его. Это не смутило постановщика, — на роль Мирошникова нужен был как раз бунтарь, — и Шахназаров утвердил Дунаевского на роль через голову руководства Мосфильма.

Игравший до этого только на школьных подмостках Дунаевский в первом же фильме разделил экран с Олегом Басилашвили, Светланой Крючковой и Инной Чуриковой. Причем последняя Дунаевскому не понравилась, и много лет спустя он описывал ее, подобно своему герою, со всей прямотой.

— Заносчивая такая тетя, — делился наблюдениями повзрослевший Федор. — Вот бывают люди, которые просты в общении, которые на равных общаются, а есть, которые из себя строят не пойми что, Грету Гарбо. Вот она из себя строила Грету Гарбо. В кадре она актриса, прекрасная актриса.

Говоря про собственного героя, Дунаевский в основном указывает на различия между Мирошниковым и самим собой.

— По характеру я жесткий, бескомпромиссный, — описывал себя актер. — И по отношению к другим, и к себе. А Иван — вяленый такой. И еще он склонен к эпатажу, что мне абсолютно было несвойственно. Понятно, что какие-то совпадения присутствуют. У него в фильме родители разводятся. И у меня разошлись. Но на этом и всё, наверное.

Позже актер скажет, что еще во время съемок понимал, что «Курьер» получится великим фильмом. После выхода на экраны в 1986-м ленту посмотрело более 30 миллионов зрителей. Дунаевский мгновенно стал звездой, что, по словам актера, ему только мешало.

— Пристают люди, это раздражает. Я человек довольно закрытый, — описывал свое тогдашнее недовольство повзрослевший Дунаевский.

Поначалу Федор скептически относился к тому, чтобы посвятить себя актерской карьере. По его словам, это очень несвободная профессия.

— Это ненадежно в бытовом смысле: сегодня тебя снимают, завтра тебя забыли, ты от кого-то зависишь, ты должен хотеть с продюсерами или режиссерами поддерживать отношения, а ты не хочешь. Не мое это. Мне хотелось искренних отношений с людьми и дружить с тем, с кем мне хочется дружить, а не с нужными продюсерами, — рассказывал Дунаевский.

Однако уже в 1987-м Дунаевский снялся во втором фильме — «Перед большой дорогой на войну». Поняв, что две работы он не потянет, Федор бросил медицину.

В том же году встал вопрос: что делать с армией? В 1987-м актеру исполнялось 18 лет. Как и многие творческие люди, боящиеся за время службы потерять узнаваемость в обществе, Дунаевский решил откосить. Причем подошел к делу креативно.

— Меня на медкомиссию отправили. Я в генеральской шинели пришел. И из пистолета из водного в них начал стрелять. Мне казалось, что это очень весело. Ну, меня на скорую и в Кащенко, в больницу, — вспоминал Дунаевский в интервью.

В 1988 году в СССР прилетели Арнольд Шварценеггер и Том Круз, и Дунаевского снарядили провести экскурсию западным звездам по столице.

— Со Шварцнеггером мы в кафе ездили молодежное. Тогда было их в Москве всего несколько штук, — вспоминал Дунаевский один из эпизодов ответственного задания.

Но в памяти актера остался другой момент: когда киношники похвастались Крузу, что первый фильм его московского гида собрал в четыре раза больше зрителей, чем первый фильм самого Тома, американец очень обиделся, стал пыхтеть и шипеть.

Еще 1988-й запомнился Дунаевскому работой с Эльдаром Рязановым над фильмом «Дорогая Елена Сергеевна» (16+). Рязанов был еще более именитым режиссером, чем Шахназаров, и очень сердился, что параллельно с его фильмом Дунаевский снимался еще в одной ленте, съемки которой проходили на другом конце страны. Из-за этого постановщику «Берегись автомобиля» (12+), «Иронии судьбы» (6+) и «Служебного романа» (6+) постоянно приходилось ждать на площадке актера-новичка, для которого работа с Рязановым была всего лишь третьей в карьере.

— Он устраивал мне истерические выволочки, — вспоминал Дунаевский, добавляя, что ссоры не мешали актеру и режиссеру работать и съемки завершились благополучно.

Известность Федора позволила ему, не напрягаясь, летать туда-обратно на съемки двух фильмов.

— У меня был специальный купленный летчик, рассказывала кинозвезда. — Узбек, которого коррумпировали, который во Внуково всегда меня сажал с собой хоть к себе на колени.

Дунаевский отмечал, что у Рязанова техника была намного более современная, чем у Шахназарова, поэтому сниматься было в целом намного более комфортно. Например, Рязанов снимал одну сцену сразу несколькими камерами из разных точек, что позволяло не делать слишком много дублей и облегчало последующий монтаж.

Путешественник

В 1990 году Дунаевский снова снялся у Рязанова и, сыграв еще и трех фильмах поменьше, уехал в Израиль как репатриант. По словам актера, в обмен на выездную визу в недружественную для СССР страну его лишили советского гражданства. В Израиле Дунаевского не знал никто, и жизнь пришлось начинать заново. Он жил в бомбоубежище, работал в ресторане, там же ел. В израильской армии отслужил всего полгода, так как ему зачли несуществующие два года службы на Родине. Федор предоставил поддельные фотографии, сделанные якобы во время пребывания в армии. Дипотношений между Израилем и СССР тогда не было, и актеру просто поверили на слово.

Дела стали налаживаться, когда на центральной улице Тель-Авива Дунаевский увидел Михаила Козакова. Они познакомились еще в СССР, и Михаил тогда дал слово заботиться о Федоре, если они встретятся в эмиграции. Козаков протолкнул Дунаевского везде, куда только мог. Мужчина стал играть в камерном театре, работать на радио и озвучивать сериалы. А еще попробовал себя в роли модели, сотрудничая с Дороном Ашкенази.

Через какое то время актер понял, что настало время уезжать.

— В смысле карьеры и образования понял, что в Израиле мне учиться уже просто не у кого и нечему. Может, я тогда в России буду учиться? Там было у кого, — так Дунаевский объяснял свое возвращение на Родину. СССР уже распался, и у актера не было проблем с въездом в страну.

В Москве он поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Наставником Дунаевского стал Сергей Соловьев, еще одна глыба отечественного кинематографа. По признанию актера, Соловьев научил Дунаевского большему, чем все остальные режиссеры. Сергей Александрович устроил Федора своим помощником в «Мосфильме», благодаря чему актер обучился и режиссуре, и монтажу, и написанию сценария. Один из сценариев Дунаевский написал специально под себя, однако Соловьев, прочитав текст, решил ставить по нему фильм с собственным сыном в главной роли. Режиссер честно объяснил актеру, что делает это только из-за того, что у сына дела в актерстве идут ни шатко ни валко, а Дунаевский в любом случае «не пропадет» благодаря своему таланту. После этого Федор перестал общаться с режиссером и во второй раз надолго уехал из страны. На этот раз в Италию.

Бизнесмен

За следующие 16 лет Дунаевский не снимется ни в одном фильме. В 90-е первостепенной задачей было выжить. А актер — профессия, в которой очень сильно зависишь от окружающих.

— Мне никогда не нравилось быть зависимым. Вот сидеть у окна и ждать, что тебя куда-то позовут, это не мое, — рассказывал Дунаевский.

Поэтому мужчина решил на время уйти из профессии и заняться тем, что приносит хорошие деньги. Так он стал возить «челноков» в Турцию. Со временем запустил чартерные рейсы и, поняв, что достаточно освоился в перевозках, основал в Италии бизнес, у которого позже открылись филиалы в Украине и Казахстане. Дунаевский нанимал самолеты, возил пассажиров в шубные туры в Турцию и Грецию, находил им отели, следил за безопасностью.

Новое дело не отпускало Дунаевского целых 12 лет. Итальянские власти однажды направили ему письмо с просьбой принять гражданство, на что Федор Леонидович, как сам считает, «по-идиотски», ответил: «Позиция итальянского народа в 43-м году, когда вы все в прыжке переобулись и в один день из фашистов все стали партизанами и коммунистами, мне отвратительна. И поэтому быть гражданином вашей страны я не желаю».

Спустя время бизнесмен вернулся в Россию: его мать всё больше нуждалась в уходе. Компанию, однако, Дунаевский не закрыл. На Родине вспомнил о своих музыкальных способностях и создал группу Banda Dunaevsky, поющую на итальянском языке. Также ему принадлежит музыкальный лейбл «Калитка».

«Загуляла Ира с каким-то массажистом»

В жизни Дунаевского было несколько женщин. С первой он познакомился еще в юности, в 80-е, быстро женился (по собственным словам, чтобы узаконить секс) и уехал с супругой в Германию. Брак долго не продержался, и Дунаевский, уже один, вернулся на Родину. Только много лет спустя актер узнал, что в том браке у него родился сын, который всё это время жил в Москве, и к моменту, когда о его существовании узнал отец, уже закончил Институт культуры и стал работать фотографом.

В Израиль актер приехал не один, а со второй женой Натальей. В этом браке родилась дочь Александра. Вскоре Наталья развелась с мужем и вернулась в Россию.

С третьей женой — Инессой, победительницей одного из конкурсов красоты — актер познакомился в Италии. Результатом нового брака тоже стал ребенок — сын Арсений. Эти отношения тоже не прожили долго.

— Брак с Инессой закончился сам собой за несколько лет до моего отъезда в Москву, останавливал только ребенок, — вспоминал Дунаевский. — Арсюша со мной поехать сюда не мог: он вырос в Италии. А я должен был ухаживать за разболевшейся мамой. Мы решили, что пора расходиться, и разошлись.

Четвертой избранницей актера стала Ирина, дизайнер интерьеров. С ней он познакомился после окончательного возвращения в Россию. Брак с Ириной продолжался 17 лет, в нем у Дунаевского родились сын Степан и дочь Нина.

— Ира — абсолютно мой человек, — описывал четвертую жену Дунаевский. — Она не просто красавица-умница и хороший интерьерный декоратор. Она настоящий друг, человек, который безропотно переносит и нашу кочевую жизнь, собирая и разбирая семейный скарб. Вместе мы переживаем и богатство, и потери, и успехи, и неудачи. Всегда с терпением, пониманием и юмором.

Однако эти отношения закончились для актера хуже всего.

— Жена вдруг сказала, что хочет пожить отдельно, но в итоге никуда не ушла. И мы как-то странно жили — отдельно, но вместе. Квартира, в которой мы обитали, была моя, я ее купил. Но временно записал жилье на жену. В итоге съехать пришлось именно мне, — описывал Дунаевский конец отношений с Ириной.

После того как актер переселился на дачу, бывшая жена сменила замки в квартире. Теперь актер не мог общаться с дочерью Ниной. Тем временем выяснилась причина развода.

— Загуляла Ира, в открытую, с каким-то массажистом, — рассказывала Юлия, знакомая супругов. Начала унижать отца в присутствии детей. Учителя в школе, воспитательницы в детском саду, руководители кружков знают в лицо только Федю. А ее почти не видели. На дне рождения Нины в этом году Ирина вообще напилась в присутствии кучи свидетелей и устроила дебош.

Невозможность видеться с Ниной стала для Дунаевского сильным ударом.

— Мне наплевать на все квартиры, мне только дочка важна, — говорит актер. — А я ее не вижу почти. Я у нее везде заблокирован… Мне кажется, что в этой ситуации она страдает гораздо больше, чем я, и я от этого страдаю еще сильнее.

И добавляет:

— Я не хочу быть для Нины воскресным папой. Когда ты не видишь ребенка каждый день, как он растет, как он развивается, то ты по сути ему чужой дядя. Чужой дядя, который постепенно превращается в банкомат. У меня же еще есть старшая дочь Саша, так вот для нее я был так называемым воскресным папой. А сейчас не хочу быть для Нины воскресным папой. Как чужой дядя, как банкомат: «Папа, дай деньги». Сейчас адвокаты должны определить алименты на двоих детей.

Запретить Дунаевскому видеть Степана бывшая жена не могла — тот еще в 15 лет съехал от родителей, начав жить с девушкой. Его отец считает, что Степан сделал это из-за некомфортной обстановки дома. Степан, кстати, уже сейчас довольно популярен. Он репер, выступающий под псевдонимом uglystephan. В апреле 2023-го на его творчество обратила внимание Екатерина Мизулина. Пришлось оправдываться за упоминание наркотиков в текстах и обещать больше про них не петь. Впрочем, обещание репер быстро нарушил — узнается бунтарский характер отца. Сам Федор в том же возрасте попадал в детскую комнату милиции.

Cейчас актер живет в отцовской квартире в Мытищах. Сам Леонид Дунаевский проживает за границей. Недавно Ирина официально выселила бывшего мужа из квартиры.

Несмотря на все трудности, актер старается уделять время всем своим детям. Для детей Федор старается быть лучшим папой на свете. По словам актера, родительская помощь — это не деньги, а готовность в любой момент приехать куда угодно и помочь своему ребенку.

— Я хорошая мамаша и хорошая домохозяйка, — описывает себя Дунаевский.

Ради воспитания наследников пришлось отказаться от главных ролей — с 2012-го актер периодически снимается в кино, но играет только эпизодических персонажей. Знание языков — английского, немецкого, итальянского и иврита — могло бы помочь актеру в следующих путешествиях, но пока что он не планирует никуда уезжать. Дунаевский видит только одну возможную причину новой эмиграции: если это будет нужно его детям.

— Я продолжаю жить на три страны, — признается Дунаевский. — В Израиле у меня сестра, куча родственников. В Италии — дом большой, бизнес, друзья. В Москве я снимаюсь в сериалах. Вообще, я живу в своем мире, в котором нет и не было никаких внешних границ.

Взято Источник

03.03.2024