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Отбросило на встречку. На Павловском тракте массовое ДТП с «Ладами» и «Тойотой»: есть пострадавшие

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Публикуем кадры с места столкновения

Отбросило на встречку. На Павловском тракте массовое ДТП с «Ладами» и «Тойотой»: есть пострадавшие

Сегодня, 17 января, на Павловском тракте в Барнауле случилась массовая авария. В ней участвовали пять автомобилей. Первые кадры с места событий появились в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

Утром 39-летний водитель «Лады-Гранты» не уступил дорогу «Опелю», когда выезжал со двора. «Ладу» отбросило на встречку. 26-летний водитель столкнулся еще с тремя авто: еще одной «Грантой», «Приорой» и «Тойотой-Функарго».

Отбросило на встречку. На Павловском тракте массовое ДТП с «Ладами» и «Тойотой»: есть пострадавшие

В пресс-службе ГИБДД по краю рассказали, что в ДТП пострадали три человека: водитель и пассажир первой «Лады» и женщина — во второй. Им помогли медики.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — говорится в сообщении.

Взято Источник
17.01.2024

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