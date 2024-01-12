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Отбывающий срок Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

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Отбывающий срок Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

Михаил Ефремов Фото: Кадр из YouTube

Одну из квартир Ефремов обещал передать семье, которая ухаживала за его дядей 19 лет. Кроме получения недвижимости Ефремов также погасил все задолженности

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, стал владельцем двух московских квартир. По данным СМИ, одна из них стоит примерно 50 млн рублей, другая – около 30 млн, сообщает “Главный региональный”.

Первая пятикомнатная квартира, на Тверской улице, Ефремову досталась от дяди. Вторая, на Олимпийском проспекте, перешла ему в наследство.

Кроме того, находясь в колонии, он погасил все задолженности по ФНС, в том числе имущественные долги. Их ему начислили в конце декабря, сумма составила 195,5 тысяч рублей.

Ранее ходили слухи, что дядя Ефремова концертмейстер Александр Покровский мог завещать свое состояние семье погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. Известно, что в записках Покровский якобы просил передать все деньги после его смерти семье Захарова и отдать квартиру на Тверской правительству Москвы.

Взято отсюда

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