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Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

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Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Отчёт главы Барнаула поддержан депутатами Барнаульской городской Думы

Завершая отчетное выступление перед депутатами городской Думы, Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за совместную, продуктивную работу на благо жителей Барнаула и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто каждый день делает нашу жизнь лучше. Кто готов бескорыстно помогать и поддерживать, кто неравнодушен к чужим проблемам. Жизнь доказала – сплоченность перед трудностями обеспечивает достижение поставленной цели.

На Мемориале Славы мы торжественно зажгли Вечный огонь от частицы огня с «Могилы Неизвестного солдата». Это дань памяти бессмертному подвигу и напоминание о единстве нашего народа! 

От нашей совместной работы зависит главное – Победа и дальнейшее развитие страны, края и родного Барнаула», – обратился к участникам отчета Вячеслав Франк.

Отчет главы  города Вячеслава Франка по итогам 2023 года поддержан депутатами Барнаульской городской Думы.

Взято отсюда

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