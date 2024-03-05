Завершая отчетное выступление перед депутатами городской Думы, Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за совместную, продуктивную работу на благо жителей Барнаула и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто каждый день делает нашу жизнь лучше. Кто готов бескорыстно помогать и поддерживать, кто неравнодушен к чужим проблемам. Жизнь доказала – сплоченность перед трудностями обеспечивает достижение поставленной цели.

На Мемориале Славы мы торжественно зажгли Вечный огонь от частицы огня с «Могилы Неизвестного солдата». Это дань памяти бессмертному подвигу и напоминание о единстве нашего народа!

От нашей совместной работы зависит главное – Победа и дальнейшее развитие страны, края и родного Барнаула», – обратился к участникам отчета Вячеслав Франк.