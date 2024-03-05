Отчёт главы Барнаула Вячеслава Франка поддержали депутаты Барнаульской городской Думы

По словам Вячеслава Франка, 2023-й год был для Барнаула сложным, но вместе с тем знаменательным, наполненным важными событиями.

– Барнаул – это, прежде всего люди, добросовестно работающие на предприятиях, в больницах и школах. Это предприниматели, строители, воспитатели, все, кто вносит свой вклад в развитие нашего города и края.

Особая роль сегодня у военных. Они – герои нашего времени, с оружием в руках вставшие на защиту национальных интересов России, – отметил глава города в своем выступлении.

Фото: мэрия Барнаула По словам главы города, в отчетном году предприятия реального сектора получали серьезную государственную поддержку. Индекс промышленного производства в краевой столице превысил общероссийский уровень, многие производители увеличивают объемы выпускаемой продукции, занимаются импортозамещением, выходят на зарубежные рынки.

Значительные результаты получены в металлургии, производстве вагонов и оборудования, пищевых продуктов, оптики и электроники. Санкции повлияли на снижение выпуска резиновых и пластмассовых изделий, производство кожи и бумаги.

Важный показатель – рост инвестиционной активности. Больше всего средств вкладывалось в обрабатывающее производство, энергетику, связь, социальные объекты.

Большую роль сыграло привлечение краем инфраструктурных и казначейских кредитов.

В целом, доход городского бюджета в прошлом году составил 24 миллиардов 800 миллионов рублей.

Сохранена социальная направленность бюджета, учтены предложения фракций.

Барнаулу оказана значительная финансовая поддержка из вышестоящих бюджетов – порядка 14 миллиардов рублей.

Фото: мэрия Барнаула В 2023-м году достигнут плановый показатель по вводу жилья. При значительной поддержке краевого правительства досрочно выполнена федеральная программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017-го года. Более четырех тысяч барнаульцев смогли улучшить свои жилищные условия.

Объем инвестиций в сетевое хозяйство по действующим концессиям составляет 47 миллиардов рублей.

В конце прошлого года Барнаул стал участником федерального проекта «Чистый воздух».

За время участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтировано и построено свыше двухсот объектов улично-дорожной сети протяженностью триста четыре километра. Завершились основные работы по реконструкции моста на Новом рынке.

За последние четыре года для маленьких барнаульцев открыты одиннадцать детсадов на три тысячи мест.

При поддержке края в Барнауле реализуется национальный проект «Здравоохранение». Завершилось строительство нового корпуса четырнадцатой поликлиники.

– Инициативы Президента дадут возможность поднять важные сферы жизни на более качественный уровень. Это касается аварийного жилья, ремонта дорог, школ и детских садов, обновления общественного транспорта, благоустройства и многого другого. Наша общая цель – быть готовыми выполнить задачи, поставленные Президентом, – сказал Вячеслав Франк.

>

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости горного алтая последние свежие ,