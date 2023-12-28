Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Несмотря на то, что отец не общается с Ивлеевой уже долгое время, он признается, что она остается для него дочерью. Он отметил, что не будет делать что-то против нее

Скандал вокруг “голой” вечеринки блогера Насти Ивлеевой прокомментировал ее отец. Мужчина долгое время не общается со своей дочерью, однако встал на ее сторону, сообщает StarHit.

Мужчина посоветовал общественности обратить внимание на других людей, а не на Ивлееву. Так, он призвал разбираться с Ксенией Собчак, которая была гостьей вечеринки.

“Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там Собчак?! Занимайтесь ею! Зачем трогать Настю? Просто заняться людям, которые жалуются на Ивлееву, нечем! Ищут какие-то жареные факты, высасывают что-то из пальца. Им чего-то в жизни не хватает. Занимайтесь собой, работайте! Скоро Новый год. Будьте счастливы!” – высказался мужчина.

Отец блогера отметил, что Ивлеева отказалась от него и он не знает, как у дочери дела. Однако он признался, что всегда будет поддерживать ее.

Напомним, вечеринка вызвала не только негативную реакцию у общественности, но и привлекла внимание ФНС. Так, 26 декабря служба начала выездную налоговую проверку блогера. Ей может грозить до пяти лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Кроме того, российский актер, продюсер сериала “Бригада” Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на блогера Анастасию Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку в Mutabor.

Взято отсюда