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Отец рассказал, как живет избитая отчимом в Барнауле девочка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Игрушка. Единорог. Девочка Фото: Freepik, kaboompics

Сейчас девочка восстанавливается, однако этот процесс займет длительное время. Недавно ее свозили в Москву, чтобы она поскорее забыла ужас, который ей пришлось пережить

В Барнауле 41-летнему мужчине вынесли приговор за избиение падчерицы. Он получил 8,5 лет колонии общего режима, сообщает “КП на Алтае”.

Напомним, вечером 21 апреля 2023 года мужчина отдыхал вместе с женой в одном из клубов Барнаула. Во время веселья между ними произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись утром домой, мужчина начал избивать женщину, однако ей удалось убежать. После этого осужденный с кулаками напал на свою 11-летнюю падчерицу, которая получила множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу, где ей оказали помощь.

Сам мужчина утверждает, что на фоне сильной ревности он перепутал падчерицу с супругой. Однако следователи опровергли эту версию.

Родной отец девочки после происшествия сразу приехал в Барнаул и выяснил, что она рассказывала подружкам, что отчим бил ее проводом.

Врачи боялись, что ребенок после избиения может ослепнуть, но зрение восстановилось. Навещая дочь в больнице, мужчина стал собирать документы, чтобы забрать ее к себе.

“Узнав о случившемся, я сказала сразу: “Ребенка надо к себе забрать, безо всяких сомнений”, –поделилась его нынешняя супруга.

В августе по решению суда местожительство ребенка определили с родным отцом. Теперь в семье четверо детей.

“У нас грудничок совместный и двое моих детей от первого брака, Александр стал им хорошим отцом и другом”, – рассказывает Ольга.

Семья проживает в трехкомнатной квартире. Пострадавшая от рук отчима девочка теперь живет в комнате вместе с 13-летней дочерью супруги отца. Брат спит на диване в зале, а супруги вместе с малышом – в спальне.

Недавно девочка съездила с бабушкой в Москву – это был подарок на ее день рождения. Там она побывала в фольклорном центре на выпечке блинов.

Врачи говорят, что восстановление ребенка займет еще долгое время.

“У дочки нестабильная психика, легко плачет, по ночам иногда просыпается в страхе и в холодном поту, кажется, что отчим подходит с кулаками”, – рассказывает отец.

Ее бабушка Светлана Юрьевна поделилась, что у девочки сохранился дикий страх перед отчимом. Она даже заявила, что если он будет где-то рядом, то она перейдет на домашнее обучение.

Мужчина говорит, что на суде бывшая жена пыталась обелить изверга. Однако, по его словам, первая жена осужденного также рассказывала о страшных избиениях, он бил ее даже беременную.

Отец девочки рассказал, что в последнем слове мужчина заявил, что хотел бы извиниться перед ребенком. А его мать просила не держать на сына зла.

Источник

горняк
горняк локтевский

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