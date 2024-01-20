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Отец Валерия Меладзе умер на 91-м году жизни: артист переносит концерты

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Отец Валерия Меладзе умер на 91-м году жизни: артист переносит концерты

Валерий Меладзе Фото: vk.com/id286048734

Ранее певец отменил три последних выступления в Казахстане. Вероятно, причиной стало тяжелое состояние близкого родственника

90-летний отец Валерия Меладзе скончался в одной из столичных больниц, сообщает РИА “Новости”.

По данным СМИ, Шота Меладзе попал в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных перенесенным коронавирусом.

По этой причине Валерий Меладзе в начале января прервал свой гастрольный тур. Концерты музыканта в Казахстане перенесли с января на февраль.

“В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алмате на второе, четвертое и шестое февраля. Я надеюсь на ваше понимание”, — сообщил Меладзе.

Взято отсюда

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