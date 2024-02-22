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Отец убитого летчика-перебежчика Кузьминова считает, что его сына убрал Киев

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Отец убитого летчика-перебежчика Кузьминова считает, что его сына убрал Киев

Назначение. Солдат. Военный. Автомат. Оружие Фото: Unsplash.com

Отец Кузьминова отметил, что предателей не уважают “ни свои, ни враги”. Он допустил, что его сына могли рано или поздно убрать

Отец убитого в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет, предположил, что его сына “убрала” Украина. Также он допустил, что в предательстве сына могла сыграть роль его мать, передает RT.

“Мне кажется, в любом случае тут какую-то роль [в предательстве сына] сыграла мать”, – отметил отец летчика.

По его словам, мать Кузьминова завербовали за границей, где она жила, еще 15 лет назад.

Напомним, что Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолет, нашли мертвым 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом нашли документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. Позднее в полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда

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