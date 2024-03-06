Отечественную систему УЗИ установили в Мамонтовской ЦРБ

Мамонтовская центральная районная больница пополнилась новым современным оборудованием.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в ЦРБ поступила система УЗИ-диагностики российского производства стоимостью 4,8 млн. рублей.

По словам врача ультразвуковой диагностики Карины Федотовой, в данном аппарате имеется новейшая технология визуализации и обработки изображения. Это способствует более точной диагностике, позволяет с большей долей вероятности исключать злокачественные образования молочной и щитовидной желез. Имеется функция подогрева акустического геля, что обязательно оценят пациенты.

«С вводом в эксплуатацию нового аппарата увеличится количество обследованных пациентов, что позволит выявить на ранней стадии многие заболевания, в том числе и онкологические. Радует, что регулярно поступает такое современное оборудование», – сказал главный врач Егор Ивлев.

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