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Отголоски ночного землетрясения в соседнем регионе дошли до Алтайского края

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Отголоски ночного землетрясения в соседнем регионе дошли до Алтайского края

Сейсмограф. Землетрясение Фото: pixabay

Сильные подземные толчки ощущали как в самой Новосибирской области, так и в соседних регионах, в том числе в Алтайском крае

Ночью 23 января в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает “АиФ Новосибирск” со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы СО РАН.

В частности, толчки зафиксировали в Искитимском районе около разреза Колыванский. Местные жители рассказали, что чувствовали, как трясет на высоких этажах.

Жители Алтайского края также ощутили землетрясение. Так, жильцы дома на Павловском тракте отметили, что у них шаталась мебель.

“У нас ребенок подскочил, сказал, что в постели шатает в разные стороны. Ложка для обуви билась о шкаф на крючке”, – рассказали жильцы.

В краевом МЧС “Толку” пояснили, что сообщений от населения к ним не поступало.

Также землетрясение ночью произошло в Хакасии под Абаканом.

Ранее сообщалось, что в Киргизии в ночь на 23 января произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Взято отсюда

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