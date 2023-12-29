Отжались, растянулись и проверили пресс: участники «Турнира поколений» сдали нормативы ГТО

22 декабря «Турнир поколений» проверил уровень общей физической подготовки сотрудников и студентов университета. Восемь смешанных команд, состоящих из мужчины и женщины, состязались в отжиманиях и упражнениях на пресс и гибкость.

В сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, самом тяжелом и престижном виде, с результатом 60 раз победил начальник планово-финансового управления АлтГУ Андрей Бежовец . 34 отжимания сделала студентка ИГН Дарья Чернышова , и это лучший результат среди женщин.

Абсолютно лучшей в поднимании туловища из положения лежа на спине стала другая команда. Студент ИГН Андрей Бобров и ассистент кафедры теории и истории государства и права Екатерина Беседина с результатами 52 и 58 повторений за одну минуту выиграли состязание в прессе.

Самыми гибкими стали Елена Труевцева , старший преподаватель кафедры физического воспитания, и Андрей Бобров . Их результаты – 31 и 32 сантиметра ниже уровня скамьи.

Команда-победитель определялась по сумме мест, занятых обоими участниками в каждом виде. В тройку призеров вошли:

1 место – Дарья Чернышова и Андрей Бежовец ; 2 место – Екатерина Беседина и Андрей Бобров ; 3 место – Ирина Васильева и Евгений Мирошкин .

Взято отсюда.

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