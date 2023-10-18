18.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Война на два фронта”. США предупредили о надвигающейся катастрофе
Общество
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Политика
В “Яблоке” назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах
Политика
“Война на два фронта”. США предупредили о надвигающейся катастрофе
Политика
Зеленский подтвердил применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Мир
В результате войны Израиля и Палестины более 300 тысяч детей покинули дома

Коллекция категорий

Бизнес200 Новости
Здоровье456 Новости
Новости Алтай2076 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование236 Новости
Общество473 Новости
Объявления80 Новости
Политика438 Новости
Спорт263 Новости
Платим за интересные новости!

Откачка денег. Барнаульцы жалуются на подорожавшие услуги ассенизаторов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ассенизаторы Фото: Толк

Избавление от жидких бытовых отходов в частном секторе краевой столицы неожиданно стало очень дорогим, причем для этого потребовалась лишь пара месяцев

Жители частного сектора Барнаула столкнулись с неожиданной проблемой: одна из коммунальных услуг, необходимых для нормальной жизни, резко выросла в цене. Речь об откачке жидких бытовых отходов, которая, как сообщают обратившиеся в редакцию “Толка” горожане, подорожала как минимум на четверть буквально за пару месяцев. Правда ли, что откачать ЖБО теперь настолько накладно, и с чем может быть связан такой рост цен – в материале “Толка”.

Ценовая яма

По словам обратившейся в редакцию жительницы Барнаула, скачок цен она и ее соседи заметили в первой половине октября. Если ранее откачка ЖБО из выгребной ямы объемом пять кубометров стоила порядка 1500 рублей, то сейчас эта же услуга, по словам женщины, стоит уже 2300 рублей.

Источник

горняк новости
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости