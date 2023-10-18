Ассенизаторы Фото: Толк

Избавление от жидких бытовых отходов в частном секторе краевой столицы неожиданно стало очень дорогим, причем для этого потребовалась лишь пара месяцев

Жители частного сектора Барнаула столкнулись с неожиданной проблемой: одна из коммунальных услуг, необходимых для нормальной жизни, резко выросла в цене. Речь об откачке жидких бытовых отходов, которая, как сообщают обратившиеся в редакцию “Толка” горожане, подорожала как минимум на четверть буквально за пару месяцев. Правда ли, что откачать ЖБО теперь настолько накладно, и с чем может быть связан такой рост цен – в материале “Толка”.

Ценовая яма

По словам обратившейся в редакцию жительницы Барнаула, скачок цен она и ее соседи заметили в первой половине октября. Если ранее откачка ЖБО из выгребной ямы объемом пять кубометров стоила порядка 1500 рублей, то сейчас эта же услуга, по словам женщины, стоит уже 2300 рублей.

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