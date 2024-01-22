Борт должен был доставить тяжелобольную женщину в Москву

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10, летевший в Москву, разбился в Афганистане. На борту было шесть человек. Четверо из них выжили, один добрался до села Педу и попросил о помощи. Судьба еще двоих пассажиров неизвестна. Среди них была женщина, у которой отказали почти все органы. MSK1.RU собрал все подробности об авиакатастрофе.

Первое фото выживших

Первое фото выживших появилось после крушения самолета в Афганистане, сообщил Shot. По данным телеграм-канала Mash, за ними вылетел российский вертолет.

— Пострадавшие находятся в селе недалеко от места падения, но с прилётом наших медиков их доставят в Кабул, где снова осмотрят и окажут необходимую помощь. После этого уже вернут домой в Москву, — сообщил телеграм-канал.

На снимке, по данным SHOT, выжившие члены экипажа: пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв и медик Павел Попов.

Как сообщил Mash, медик Игорь Сывороткин, который попросил о помощи после катастрофы, находится в удовлетворительном состоянии. Остальные пострадавшие также не получили серьезных повреждений, сообщил Shot. Ранее Росавиация рассказала, что у выживших множественные травмы.

Что случилось?

Бизнес-джет Falcon 10 (RA-09011) вылетел с подмосковного аэродрома в Мячково 19 января. Он направился за парой Анной и Анатолием Евсюковыми в Таиланд. На следующий день лайнер должен был доставить их в Москву.

Самолет летел по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — аэропорт Жуковский (Московская область). Пролетая над Афганистаном, самолет пропал с радаров, а пилоты перестали выходить на связь. Джет рухнул в горах на северо-востоке Афганистана.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяВидео, на котором, предположительно, показан момент крушения Falcon 10

Супруга Анны — Анатолия Евсюкова — волгодонские СМИ окрестили «королем рынков». В 1990-х он работал челноком, а позже решил открыть рынки «Анна», «Машенька» и «Авангард». А еще открыл торговый центр «Атлант».

По данным «Контур.Фокуса», приносят торговые точки Евсюкову не так уж и много. В 2022 году у «Авангарда» была выручка 4,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 27 тысяч рублей. У «Машеньки» выручка составила 7,3 миллиона рублей и 35 тысяч рублей чистыми.

Также известно, что рухнувшим самолетом управляли два пилота: 41-летний Дмитрий Беляков и 42-летний Аркадий Грачев. Также на борту было два медика — 26-летний Игорь Сывороткин и 44-летний Павел Попов.

Что известно о самолете?

Самолет Falcon 10 (RA-09011), который выполнял рейс из Индии в Россию, подписан в сервисе Flightradar как частный. Он был выпущен в 1978 году. Он принадлежит зарегистрированному в Подмосковье ООО «Атлетик Групп» и физическому лицу. Источник РИА Новости сообщил, что этим частным лицом мог оказаться тверчанин по фамилии Грачев.

По данным Busines Aviation, в среднем полеты на Falcon 10 стоят от 6400 до 11 500 евро (614 тысяч рублей — 1,1 миллиона рублей — в переводе по текущему курсу ЦБ).

Выручка ООО «Атлетик Групп» за 2022 год составила 20,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,7 миллиона. Среди видов деятельности компании перечисляются деятельность пассажирского транспорта и выполнение авиационных работ.

Что стало причиной аварии?

По данным ТАСС, причиной крушения бизнес-джета мог стать отказ двух двигателей. Самолет летел из Таиланда в Москву с остановкой в Индии на дозаправку.

По данным Telegram-канала «112», из-за встречного ветра у самолета закончилось топливо на подлете к Таджикистану. Пилоты решили сесть на запасной аэродром в Душанбе для дозаправки. Они сообщили о слишком высоком расходе топлива из-за сильного встречного ветра.

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Видео: Министерство транспорта и авиации Афганистана

Telegram-канал «Авиаторщина» выдвигает еще одну версию инцидента. По их данным, причиной катастрофы могло стать то, что пилоты попросту не успели отдохнуть. Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев вылетели из Мячково в пятницу в 9 часов утра и сели в Паттайе около 12 часов ночи по московскому времени. В полете они провели 15 часов.

— При этом российским законодательством максимально допустимая продолжительность полетной смены экипажа воздушного судна с двумя членами летного экипажа при выполнении транспортных полетов с 1–2 посадками ограничена 13 часами, — отмечают авторы Telegram-канала.

Из Таиланда же борт, по данным FlightRadar, вылетел на следующий день примерно в 09:20 по московскому времени. Пилотам же на отдых оставалось чуть больше 7 часов, отмечает «Авиаторщина». Официальной информации о причинах инцидента пока нет.

После авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». Виновным может грозить вплоть до 7 лет лишения свободы.

Ранее MSK1.RU писал, что авиакомпания «Сибирь» сокращает свое присутствие в Москве: это коснется части летных экипажей и сотрудников столичного офиса перевозчика.

Взято Источник

22.01.2024