Откровенный разговор на щепетильную тему

Заведующая женской консультацией городской больницы № 2 Бийска Наталья Суворова провела открытый урок для восьмиклассниц 5-й школы

Стеснений и недомолвок в вопросах полового становления и женского репродуктивного здоровья быть не должно. Хотя часто девочки-подростки не решаются обсудить определенные проблемы с мамами, больше доверяя подругам. Специалисты же напоминают, что такой подход может иметь серьезные последствия в будущем.

«Важно, чтобы девочки научились прислушиваться к своему организму, понимали его работу и не стеснялись делиться своими тревогами со взрослыми. Надеюсь, что школьницы воспользуются полученными советами, будут заботиться о себе и своем здоровье», – отметила заведующая женской консультацией ГБ № 2 Наталья Суворова.

Профилактическая работа с молодежью, направленная на сохранение репродуктивного здоровья, специалистами городской больницы № 2 будет продолжена.

Взято отсюда.

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