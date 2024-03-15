Открылась выставка «Небесная симфония»

14 марта состоялось открытие книжной выставки «Небесная cимфония», приуроченной к выходу первой печатной книги в России. И не случайно этот праздник отмечается в стенах православного музея, ведь первой печатной книгой стало издание книги «Апостол».

Открыл выставку митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, акцентировав внимание на Книге Книг – Библии:

– «Библия» в переводе на русский язык означает «Книги». В Библии собраны книги, написанные по внушению Духа Святаго людьми, специально выбранными Творцом Богом, святыми Божьими людьми. Среди авторов библейских книг в первую очередь мы отмечаем пророка бытописателя Моисея. Он написал известное всему миру Пятикнижие. Это основополагающее Священное Писание. И мы, христиане, Пятикнижие приемлем. Но самое главное для христиан – это Евангелие, Новый Завет. Это Благая Весть о том, что весь ветхозаветный путь человечества был только предшественником, воспитателем для принятия Христа. Основные книги христианского учения связаны с явлением в мир Господа Иисуса Христа, затем проповедей Его, учении о Царстве Божием. Вера – основной двигатель, основной предмет нашего учения. Вера – это сила духовная, нравственная, которая преображает человека, наполняет его жизнь, соединяет с Богом, делает нас бессмертными. А мечта любого живого существа – жизнь в бессмертии, может только осуществиться верой в Иисуса Христа, Сына Божия.

Теперь появились новые виды печати, в том числе цифровая. Но в любом случае книга от этого свою ценность не теряет. Она остается источником самого ценного знания: как наследовать жизнь вечную. Книги хранят Слово Божие.

Огромная работа по организации данного мероприятия была проведена клириком Покровского кафедрального собора протодиаконом Владимиром Черных. Отец Владимир напомнил, что в этом году много юбилейных дат: 30 лет возрождения Барнаульской епархии, 120 лет со дня освящения Покровского кафедрального собора. Отец Владимир рассказал о регентах, которые были во главе хоров Покровского собора. После закрытия храма в конце 30-х годов несколько лет здесь не проводились службы. Вновь открыт храм был в 1944 году. Здесь служили разные регенты, приглашались певчие в том числе с консерваторским образованием, что позволило поднять профессионализм пения на очень высокий уровень. Большой вклад внес в развитие регентского хора протоиерей Михаил Скачков, который ряд лет (с 1972 по 1988 гг.) был регентом хора Покровского собора.

Он написал очень много нот. Раньше ноты переписывали от руки – пером, чернилами. Это очень большая работа. При каждом хоре был писарь.

Н.П. Железникова провела небольшую экскурсию по экспонатом выставки:

– «Апостол» – первая датированная книга, напечатанная на территории Русского государства. Книга напечатана в 1563–1564 годах одними из первых восточнославянских книгопечатников диаконом Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Содержит Деяния святых апостолов, Послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Павла и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла День православной книги отмечается с 2010 года. Традиционно к этому дню приурочено проведение книжных ярмарок, выставок, чтений духовной литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы.

Выставка, открывшаяся в музее Барнаульской епархии, посвящена певческим книгам, потому называется «Небесная симфония».

На протяжении пятисот лет выходили самые разнообразные издания и среди них огромное место занимают певческие книги. В этом зале вниманию зрителей и гостей представлен ряд певческих книг, изданных в XIX–XX веках. Раньше они использовались в храмах нашего города и края, а сейчас представляют историческую и культурную ценность и переданы в музей.

В экспозиции присутствуют и раритетные издания XVIII века: Соборник, Типикон, Минея, Октоих и др.

Вниманию гостей было представлено выступление хоров Барнаульской духовной семинарии Регентской школы.

Во время открытия выставки, музею была подарена книга о священномученике Иакове Маскаеве, изданная его правнуком Константином Маскаевым, который также присутствовал на открытии.

После открытия выставки гости посетили домовой храм при управлении Алтайской митрополии, посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы.

Н.П. Железникова, зав. Музеем истории Православия на Алтае

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Взято отсюда.

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