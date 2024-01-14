Откуда кошки знают, что хозяин скоро вернется домой

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14 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Специалисты по поведению кошек утверждают, что причина, по которой кошки знают, что это именно хозяин возвращается домой, заключается в том, что они чувствительны к обычному поведению своего человека, звукам, которые он издает, запахам.

Кроме того, у животных есть «биологические» часы, как и у людей. Кошки могут определять течение времени, основываясь на предыдущем опыте, когда их хозяина не было дома. Они также могут измерять время по рассвету и закату, прохождению солнца. Как пишет «Сибкрай».



Фото: pulse.mail.ru

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Автор: vizitka01

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