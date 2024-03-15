Происхождением известной пословицы мы обязаны языческому празднику

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“Не все коту Масленица”, – говорим мы, когда предупреждаем человека, что все не так легко и просто, как кажется, впереди могут быть трудности. Но откуда пошло это выражение?

1 Как звучит эта пословица на самом деле? “Не все коту Масленица, будет и Великий пост” – это полная версия пословицы. Именно так она обозначена и в книге “Пословицы и поговорки русского народа” Владимира Даля. Но, как правило, ее употребляют в сокращенном виде. 2 Что она означает?

Масленица – это праздничная неделя перед Великим постом. В эту неделю народ печет блины с разными начинками, ест (что-то, конечно, перепадает и коту), веселится, провожает зиму. Но после нее начинается Великий пост. 40 дней строгой диеты, когда нельзя мясное и молочное, развлекаться.

Вот так и в прямом, и в переносном смысле после веселья наступает время строгих ограничений.

3 Пример употребления пословицы в литературе

Именно этим выражением заканчивается в пьесе Александра Островского “Не все коту Масленица”.

“Оттого, Ермил Зотыч, говорит русская пословица, что не все коту Масленица, бывает и Великий пост”, – сказала вдова Дарья Круглова, отказывая сватавшемуся к ее дочери Агнии купцу Ахову. Ермил Ахов считал, что все решают деньги, и надеялся, что небогатые Агния и ее мама примут его предложение только потому, что он богат.

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