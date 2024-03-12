Откуда пошло выражение “Первый блин комом” и почему это не совсем так

Филолог со словарем в руках доказал, что иногда ком — это просто ком, хотя с первым блином действительно было не все так просто

Филолог Светлана Гурьянова провела настоящее лингвистическое расследование о происхождении фразы “Первый блин комом”.

По одной из версий правильно говорить “первый блин комам”, а комы — это медведи, которых наши предки очень почитали и поэтому на Масленицу (якобы древнее название — Комоедица) относили им прямо в лес первые блины. Эту легенду активно тиражируют в Интернете и в крупных СМИ. При этом нигде нет ссылок на научные источники этой информации.

Если подумать, кому придет в голову идти к только что вышедшим из спячки — и очень голодным! — медведям, да еще и нести им блины?

Опять же почему комы — это медведи? Ведь слово “ком” в таком значении не встречается нигде, кроме непроверенных статей: ни в одном письменном памятнике и, конечно, ни в одном словаре.

Пословица “первый блин комам” не зафиксирована ни в национальном корпусе русского языка, ни в сборниках пословиц и поговорок, ни в одном из самых известных сборников, книге В. И. Даля “Пословицы русского народа”.

Зато “полный вариант пословицы” — “первый блин комом, а второй знакомым…” действительно существует. Но только в припеве авторской песенки бабушки Варвары из фильма “Вот моя деревня” 1972 года.

А праздник Комоедица? А он, вполне вероятно, существовал и даже действительно был связан с медведями.

Самое ранее упоминание о Комоедице можно встретить в III томе книги П. В. Шейна “Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края” 1902 года, довольно популярной в свое время. Книга содержит выдержку из статьи некоего священника Симеона Нечаева о суевериях в Бегомльском приходе Борисовского уезда. Из этого можно сделать вывод, что праздник этот был местечковым, отмечался в отдельных деревнях тогдашней Белоруссии.

“Праздник этот всегда бывает накануне Благовещения Пресвятой Богородицы и посвящен в честь медведя”. В честь медведей готовили растительную пищу, варили овсяный кисель и блюдо из гороховых комов, отчего и самый день получил название “комоедица”. Однако в лес никто не ходил, все это ели дома. И никаких блинов.

Итак, оказывается, что Комоедица и Масленица — совсем не одно и то же, а комы — это вовсе не медведи, а традиционное кушанье из гороха.

Появлением же мифа про комов-медведей славяне, вероятно, обязаны академику Б. А. Рыбакову, историку и археологу, который писал о Комоедице следующее: “К 24 марта у белорусов приурочен праздник “комоедицы” — праздник пробуждающегося медведя”.

Медведь (komos) был зверем Артемиды, соответствовавшей русской богине Ладе”. При этом Рыбаков не приводит каких-то доказательств в подтверждение этой гипотезы. Да и существование богини Лады в славянском пантеоне многие ученые подвергают сомнению. К тому же kōmos — это всего лишь праздничное гулянье, а “медведь” по-древнегречески вообще-то звучал как árktos

Как бы то ни было, ни в каких источниках не упоминается кормление медведей блинами.

“Когда вы задаетесь подобным вопросом, первое, что вы должны сделать, — открыть фразеологические словари или научные работы о фразеологии”, – рекомендует автор исследования.

Так, в “Большом фразеологическом словаре” В. Н. Телия написано:

“Образ фразеол. основан на обиходно-бытовом опыте: пока сковорода еще недостаточно горяча, первый блин получается “скомканным”, неудачным”

Более подробно объясняет историю выражения В. М. Мокиенко в книге “Давайте правильно говорить по-русски! Пословицы”. Он утверждает, что чисто “материалистическое” объяснение русской пословицы, вступает в противоречие с ее древними, исходными вариантами, поскольку в старинных паремиологических собраниях она звучала иначе, чем сейчас: “Первый блин и тот комом” (1736); “Первый блин да комом” (1741). В них ее смысл явно противоречит нынешнему.

“В связи с ритуальным значением блинов на Руси (их ели на Масленицу, при поминальных обрядах, на свадебных пирах и т. п.) первый блин считался особым и должен был быть отнюдь не “скомканным”, неудачным. В Рязанской губернии, напр., при каждом обычном печении блинов, наливая на сковородку первый блин, призывают всех родственников присоединиться к трапезе. Там же перед погребением, выпекая блины для поминовения, первый блин кладут в головах покойника. В поминальных обрядах умерших родственников как бы приглашали вкусить первый блин (или заломленный хлеб)” – написано в книге Мокиенко.

В той же книге описаны обряды Тамбовской губернии, где такой блин клали на слуховое окошко для родительских душ. А в Калужской — в субботу перед Масленицей его оставляли на божнице “для родителей”. В других местах первый блин несли на погост и просто клали на могилу. В некоторых губерниях России на Масленицу набожные женщины съедали первый масленичный блин за упокой усопших”,

“Таким образом, первый блин предназначался усопшим, был своего рода данью предкам, обеспечивающей связь с загробным миром. Именно поэтому к его приготовлению нужно было относиться с особым тщанием. И если даже первый блин, столь “ответственный” для культа усопших предков, выходил комом, то человеку грозили бедствия”, – отмечал Мокиенко.

Как видим, первый блин во фразеологизме все-таки комом.

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Взято отсюда