Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

В Сети в последние дни вновь распространяется информация о якобы новой волне мобилизации в России. Однако эти данные являются очередным вбросом

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что в России якобы ожидается новая волна мобилизации. При этом уточняется, что планируется набрать 400 тысяч человек. Эти данные не соответствуют действительности.

Откуда слухи о новой волне мобилизации – 2024

Как сообщает издание “360”, информация о якобы готовящейся мобилизации в России подается украинскими Telegram-каналами со ссылкой на материал Financial Times от 16 февраля 2024 года.

Правда ли будет вторая волна мобилизации

При этом на самом деле в материале Financial Times говорится о том, что одной из причин тревоги западных чиновников является стремительное возрождение Россией оборонной промышленности, произошедшее с огромной скоростью. К тому же в Министерстве обороны России заявляли о перевыполнении планов по набору на службу контрактников. Речи о второй волне мобилизации в России в статье не идет.

По декабрьским данным, озвученным главой Минобороны Сергеем Шойгу, за 2023 год набрали 490 тысяч военнослужащих и добровольцев, а число иностранных добровольцев выросло в семь раз.

Будет ли мобилизация-2024 в России

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что в 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По словам Шойгу, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий.

В феврале 2024-го сенатор Владимир Джабаров, представитель от Еврейской автономной области, заявил в эфире телеканала “Вместе-РФ”, что России не требуется дополнительная мобилизация. По словам политика, ежедневно на службу в армии по контракту вступают 1,5–2 тысячи человек.

“Там не нужна дополнительная мобилизация, потому что чем дальше продолжается специальная военная операция, тем больше наш народ понимает, что если мы сейчас не выстоим, то нас просто сокрушат”, – сказал Джабаров.

Ранее, в начале января 2024 года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходимости во всеобщей мобилизации нет и в ближайшей перспективе не предвидится.

Могут ли в принципе объявить мобилизацию в России

Мобилизация в России может начаться, если регулярные войска НАТО войдут на территорию Украины. Такое решение Альянса можно будет приравнять к объявлению войны России, заявил News.Ru полковник в отставке, военный обозреватель “Комсомольской правды” Виктор Баранец.

“Пока это маловероятно, но возможно, особенно в случае поражения Украины в конфликте с РФ. Тогда это вынудит нас перестраивать суть СВО, возможно, будет объявлена новая мобилизация”, – сказал обозреватель.

Взято отсюда