Откупился конфетами: в Барнауле водитель иномарки сбил ребенка и уехал

По данному факту проводится проверка

В Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие -водитель иномарки сбил ребенка и уехал с места аварии, сообщает в ТГ-канале “Прямой эфир”.

Предварительно установлено, что 10-летний мальчик начал переходить проезжую часть дороги не убедившись, что его пропускают автомобилисты. В результате водитель иномарки не успел притормозить и несовершеннолетний ребенок оказался под колеса машины.

После столкновения водитель вышел из салона, но не для того, чтобы вызвать скорую, а отдать мальчику коробку конфет и уехать с места ДТП.

Состояние ребенка не уточняется, но тяжелых травм он не получил, личность водителя установлена, начата проверка.

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Взято отсюда