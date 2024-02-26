Отлов – эвтаназия. Как на Алтае применяется закон об умерщвлении бродячих собак

На Алтае по новому закону об эвтаназии умерщвлять будут только агрессивных собак

В Республике Алтай пока действуют старые правила обращения с бродячими собаками

В Республике Алтай 19 декабря 2023 года был принят закон об умерщвлении бездомных собак. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, применялась ли уже эта мера в регионе, и какое животное могут усыпить.

Как принимался закон

Принятие закона предварительно вынесли на народное обсуждение в социальных сетях. Большинство тогда проголосовали за умерщвление агрессивных бродячих собак. Но было и немало противников такой меры – они предлагали пожизненно содержать агрессивных псов в приютах для животных.

– Сегодня получается, что жизнь собаки важнее, чем жизнь ребенка. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения жителей села. Но, к сожалению, установить владельцев таких собак невозможно, – говорил Павел Козлов, глава Кызыл-Озекского сельского поселения во время заседания рабочей группы.

В итоге 19 декабря 2023 года депутаты Республики Алтай 30 голосами из 36 (двое проголосовали против) приняли закон об умерщвлении животных. Но страсти не улеглись. Буквально через месяц зоозащитники разместили в соцсетях фото собак, которых скоро якобы должны усыпить. Такие сообщения власти назвали попыткой манипулировать общественным мнением.

Как будет работать закон

26 января комитет ветеринарии Республики Алтай опубликовал официальный документ с разъяснением, как будет работать новая система.

Так, отловленных бродячих собак будут как обычно доставлять в пункты временного содержания (государственные и частные). После этого в интернете должны разместить информацию о псе. Если за 11 дней хозяин животного не объявится, то судьбу собаки будет решать специальная комиссия. При этом во время сессии Госсобрания председатель комитета ветеринарии Айдар Тодошев подчеркнул, что усыплять планируется не всех бесхозных животных, а только агрессивных.

Согласно документу, если собака не агрессивная и не крупная (ниже 35 см в холке), то ее стерилизуют и через 21 день отпустят на волю. Если пес большой, да еще и агрессивный, то его умертвят.

Прежняя схема

Как удалось узнать «Комсомолке», на данный момент в регионе ведется работа по организации пунктов временного содержания.

– Применения эвтаназии в отношении бродячих животных в регионе на данный момент не было. Пока что обращение с безнадзорными животными проходит по схеме «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», – уточнили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Глава региона Олег Хорохордин подчеркнул, что пока будет идти подготовительная работа, в том числе по организации пунктов временного содержания, должны действовать прежние правила обращения с безнадзорными животными.

В Алтайском крае также задумались о введение закона об усыплении бродячих собак. Такое предложение направили депутаты Бийской городской Думы в Алтайское краевое законодательное собрание. На подобные сообщения уже среагировали зоозащитники региона, которые направили коллективное обращение к губернатору Виктору Томенко с просьбой не допускать убийства бездомных животных.

В Республике Алтай рассчитывают решить проблему нападения бездомных собак на людей с помощью усыпления агрессивных животных

Взято отсюда

26.02.2024