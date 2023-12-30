Эксперты российского шоу-бизнеса говорят, что врут или звезды, или кто-то другой

Пока общественность требует покарать Анастасию Ивлееву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других участников обнаженной тусовки, профессионалы российского шоу-бизнеса предлагают считать прибыль артистов, а не убытки. Напомним, что 20 декабря в столичном клубе «Мутабор» собрались популярные артисты, блогеры, а также представители бизнеса, чтобы оторваться на закрытой вечеринке с максимально обнаженным дресс-кодом. После обрушившейся на участников критики, многие из них записали публичные извинения. Но, по мнению генерального директора компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, звезды льют крокодильи слезы: вся эта безумная тусовка была придумана ради дешевого пиара. И ради того же пиара продолжают звучать грустные рассказы артистов про отмену их выступлений и концертов.

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— За каждую отмену концерта кто-то должен заплатить. Если выступление должно было состояться под Новый год, то еще в сентябре с артистом был подписан договор, ему была выплачена часть гонорара, на мероприятие начали продавать билеты, — объясняет Евгений Морозов. — А теперь что делают организаторы: оставляют артисту предоплату и дополнительно платят неустойку, так как выступление отменяется по их инициативе?! Мало того, начинаются проблемы со зрителями — нужно возвращать деньги за билеты. А если предпринята попытка заменить одного артиста другим, это тоже не стопроцентный вариант — заявляли Стинга, а будет выступать Укупник? Это какой-то цирк, а не экономика. Возможно, кто-то и пошел на такой шаг, но поверьте, это единичный случай. Как считает эксперт, у всех «пострадавших» артистов отличные адвокаты, которые помогут клиентам получить причитающиеся им выплаты, возможно, они будут больше, чем обещанные гонорары.

«Это возврат в СССР»

Пока официально подтверждены три отмены. Лолита Милявская не будет выступать в новогоднюю ночь в ресторане «Метрополь» в Москве. Анна Асти, которая на «голой вечеринке» была приглашенной артисткой и пела полностью одетой, потеряла два выступления в новогоднюю ночь: в столичном клубе Gipsy ее заменили на певца JONY, а в Barvikha Luxury Village вместо нее с Владимиром Пресняковым споет Люся Чеботина. А вот Филиппа Киркорова начали спешно вырезать из новогодних огоньков на Первом и канале Россия, а также из новогоднего музыкального фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!». Как заявила генеральный директор канала Тина Канделаки, чью репутацию, к слову, сложно назвать безупречной, «мы переснимаем ряд сцен в фильме. Для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее».

Нужно сказать, что провокация удалась. У новогодних программ трех телеканалов есть шанс «поймать» больше зрителей — многие захотят увидеть, «вырезали» ли Киркорова и компанию из новогодних шоу или всё-таки оставили.

— Я, как юрист, не очень понимаю, на каком основании отменяются концерты артистов? — говорит адвокат Александр Добровинский. — С точки зрения закона, они совершенно чисты. Это была частная закрытая вечеринка совершеннолетних людей, которые могли надеть какие угодно костюмы. Это какое-то возвращение СССР: надел брюки клеш, отрастил длинные волосы — ты идеологический враг.

По словам Александра Добровинского, этой вечеринкой воспользовались те, кто решил устроить хайп на именах известных личностей.

— Да, можно говорить о неуместности мероприятия или о плохом вкусе, но не о том, чтобы из-за внешнего вида отобрать звание Народного артиста, — объясняет Добровинский.

— Я считаю, что главная ошибка Филиппа Киркорова и других в том, что они начали публично извиняться. Этим они только разожгли желание их покарать, сплотили людей, которые не любят известных и состоятельных. При этом у артистов, чьи выступления отменили, есть юридическая возможность возместить убытки — в контрактах, наверняка, есть штрафные санкции на такой случай, и их можно истребовать по суду. — Уверен Добровинский.

Рейтинги на чужой глупости

— Для таких людей делать и думать — непосильная задача, сначала делают, а потом думают, за это и придется отвечать, — говорит Леонид Дзюник, генеральный директор продюсерской компании «Константа продакшн», экс-руководитель отдела Universal Music Russia. — Их неумением понять уместность вечеринки как раз и воспользовались. И раздули скандал для того, чтобы артисты наконец-то продемонстрировали — с кем сегодня мастера культуры. Чтобы они не могли и дальше занимать нейтральную позицию. И, я считаю, что им уже пора определиться. Но гораздо хуже, чем безответственное поведение артистов, желание всевозможных общественных деятелей поднять собственное рейтинги, растаптывая чужую репутацию.

— Пытаясь пробраться в Госдуму или в другие властные структуры, никого не жалеют, — считает Леонид Дзюник. — Вот, например, господин Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Сначала он обвинил Даниила Козловского в дискредитации армии и проиграл актеру в суде. Теперь предлагает лишить Филиппа Киркорова звания за идиотскую вечеринку. Но, кроме артистов и блогеров, на этом сборище было немало влиятельных людей — от бизнеса, от политики. Почему же никто им не предъявляет претензии? Всё это выглядит каким-то заказом или плохим пиаром.

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Видео: Городские порталы

Напомним последствия голой вечеринки Насти Ивлеевой в Mutabor: рэпера Vacio, который пришел в одном носке на половом органе, арестовали на 15 суток, сайт Филиппа Киркорова заблокировали, а у Лолиты Милявской отменяются концерты. Кроме того, Настей Ивлеевой заинтересовалась налоговая — ее долг ФНС может составлять около 137 миллионов рублей.

Взято Источник

30.12.2023