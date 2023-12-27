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Отмена барнаульского концерта Лолиты не связана с голой вечеринкой Ивлеевой

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Отмена барнаульского концерта Лолиты не связана с голой вечеринкой Ивлеевой

Микрофон Фото: unsplash.com

Концерт в ДК Моторостроителей в краевой столице отменили еще в ноябре, а скандальную вечеринку блогерша устроила 20 декабря

Барнаульский концерт Лолиты отменили еще месяц назад, сообщили “Банкфаксу” в компании “Городские зрелищные кассы”.

Отмена выступления состоялась еще в ноябре, поэтому скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в которой поучаствовала Лолита, не может быть этому причиной.

Хотя в других городах концерты отменяют именно поэтому, говорила СМИ сама певица.

Напомним, 20 декабря блогер Анастасия Ивлеева провела в Москве вечеринку с дресс-кодом almost naked (то есть “практически голые”). Кадры разлетелись по Сети. Российские звезды теперь массово приносят извинения.

Взято отсюда

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