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Отменить налоги для семей с низкими доходами предложили в Госдуме

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Если доход на каждого человека ниже прожиточного минимума

Отменить налоги для семей с низкими доходами предложили в Госдуме

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

Для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума, нужно отменить налоги, заявила “Парламентской газете” депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Разворотнева подчеркнула, что в России уже назрела необходимость изменения налоговой системы. В частности, нужно продумать систему более справедливого распределения налогов.

“Нужно вообще отменить налоги для семей, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума”, – отметила она.

Также парламентарий поддерживает продление семейной ипотеки.

“Стоимость квадратного метра жилья должна стать одним из целевых показателей программы. Это неправильно, когда тратятся деньги на ипотеку, стоимость квадратного метра растет, и жилье не становится доступнее”, – указала Разворотнева.

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