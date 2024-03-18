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Отнеслись дружелюбно: в Бийске к лебедям присоединилась озерная чайка

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Отнеслись дружелюбно: в Бийске к лебедям присоединилась озерная чайка

Такая птица здесь пока – одна

В среднем на реке в поселке Молодежный около Бийска находится около 270 лебедей, с учетом выводка. Кстати, в этот раз среди них есть и многодетные – у пары выводилось по семь-восемь птенцов! А теперь, как сообщает общественник Ольга Корначенко, к этому многоголосому сообществу присоединилась и еще одна необычная для наших краев птичка.

– Вот такая прелесть появилась у нас на реке Бия, – комментирует Ольга свое видео, снятое на “Берегу надежды”. – Удивительная птичка – озерная чайка, но почему то одна. Наши лебеди дружелюбно к ней относятся, обычно гоняют чужаков с кормушки.

Местных лебедей чаще всего кормят овсом, горохом, и к этому рациону с удовольствием присоединилась и всеядная чайка. Раньше такую птицу можно было встретить только рядом с пресными водоемами, а теперь времена, кажется, меняются. Окрас у чайки зимой и летом разный – зимой голова ее светлеет, а летом становится коричнево-шоколадной. Озерные чайки легко адаптируются ко всем условиям, поэтому, возможно, таких интересных гостей под Бийском станет больше. 

А пока всем гостям напоминают – лебедям нельзя давать горячий хлеб и сухари.

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Взято отсюда

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