Отпечатки времени: как алтайский архитектор восстанавливает архивные фотографии

Виктора Четошникова в крае знают как главного архитектора региона. А еще он фотограф-любитель, который восстанавливает кадры с «отпечатками» старины. О том, как появилось это увлечение, узнали корреспонденты «АП».

Ощущение присутствия

– Из интереса пересмотрел свои электронные архивы. Первые фотографии датируются 2003 годом. Фотоаппарат приобрел годом ранее, – рассказывает Виктор Дмитриевич. – Почему было принято такое решение? Скажем так – это производственная необходимость. В профессии я работаю полных 45 лет. И только последние семь лет из них я чиновник. Прежде занимался градостроительством и архитектурой.

Проектирование предполагает размещение объекта в определенных среде и окружении. Чтобы получить такую информацию, выходишь на площадку, фотографируешь ракурсы, интересные места. Это может быть ограничением или, наоборот, какой-то подсказкой для дальнейшей работы.

Естественно, когда появился фотоаппарат, и бытовые моменты фотографировал, брал с собой в поездки, в отпуск. Так накопился кое-какой материал. Занимаюсь в основном пейзажами – городскими, чаще природными. Первый опыт связан с первыми разочарованиями. Не получалось передать то настроение, впечатление, которое появляется от вида натуры. Когда на природе, например, в том же Горном Алтае, поворачиваешься вправо-влево, смотришь вдаль, воспринимаешь все окружение. Получается сумма впечатлений. При переносе на фотографию это ощущение присутствия пропадает. Долгое время нащупывал пути решения проблемы. Искал более удачные ракурсы, фрагменты, которые бы в полной мере передавали настроение.

Едешь, останавливаешься, снимаешь. Каждая остановка – несколько ракурсов. До каждого места нужно дойти. Все это по горкам, тропинкам. Неделю от отпуска – «в поле», вторую – отдыхаешь от отдыха. Просматриваешь результаты, сортируешь. Хотя есть и то, до чего руки пока не дошли.

Культовые места

– Фотография, кроме всего прочего, еще и история, отпечаток какого-то времени. Поскольку занимался в основном градостроительством, интересовали генеральные планы городов. Они основывались на реалиях, на действительном положении дел, ресурсах. В них видна перспектива развития.

Любопытна история градостроения столицы края. Материалов по этой теме не так много, и они, как правило, плохого качества. А систематизировать и поделиться ими надо. Это, можно сказать, тоже часть работы. Поэтому параллельно занимаюсь восстановлением старых фото по застройке старого Барнаула. В соцсетях у меня есть несколько публикаций об этом.

От общего перешел к отдельным объектам, среди которых культовые. Это и Петропавловский собор, и Знаменский. Есть отдельная подборка материалов по Камню-на-Оби. Было там уникальное строение и по масштабам, и по технике исполнения: деревянное зернохранилище, настоящий мастодонт. Его автор – Юрий Кондратюк, кроме всего прочего, в начале прошлого века рассчитал траекторию полета на Луну. Ее использовали впоследствии в лунной программе «Аполлон».

Раньше восстанавливал старые фото вручную, убирал какие-то огрехи: следы от сгибов, пятна, размытости. В последнее время использую программное обеспечение с искусственным интеллектом. Конечно, не все сразу получается исправить, кое-что по-прежнему делаю самостоятельно. Каждый случай индивидуален. Иногда это дело нескольких минут, иногда уходят целые часы. Все, конечно, зависит от исходного варианта.

Смотреть другие работы

– Думаю, чтобы учиться фотографии, нужно смотреть на работы других людей, понимать, как они преподносят ту или иную ситуацию, места, где тоже бываешь. Например, Горный Алтай, Чуйский тракт. Едешь, останавливаешься и видишь все это при помощи фотовзгляда с другого ракурса, точки зрения, при иной погоде. Иногда при этом открываешь для себя места, которые раньше просто проезжал. Ставишь их в программу следующей поездки.

Кстати, красиво не только в соседнем регионе – Республике Алтай. Мне кажется, недооценена природа в наших предгорьях в районе Змеиногорска. Там есть так называемые останцы – это массивы горной породы, которые уцелели после разрушения более неустойчивой ее части воздействием экзогенных факторов – выветриванием, эрозией, воздействием рек. Особенно много их по берегам Колыванского озера.

Здесь, поблизости, есть красивейшие виды в Нагорном парке. Он, кстати, был темой моего дипломного проекта. Тогда это – ВДНХ. С верхней площадки открывается панорама Барнаула. Она трактовалась как отдельный экспонат выставки. Это одна из самых интересных точек для съемки города.

Еще одно любопытное место – въезд в краевую столицу со стороны Правобережного тракта. Не так давно открыл для себя пейзажи по Павловскому тракту в районе поселков Берёзовка, Научный городок, – там высокие надпойменные террасы и живописные виды на Обь. Нечто похожее есть в районе Бельмесёво и Калистратихи, если ехать по Змеиногорскому тракту.

Поделиться впечатлениями

– Часто езжу в Горный Алтай. С 2010 года практически ежегодно: весной на цветение маральника и глубокой осенью, когда Катунь становится бирюзовой. Через пару-тройку часов пребывания в этой обстановке восприятие притупляется. Окружающая природа становится обыденностью. А когда возвращаешься и просматриваешь фотографии, такой «толчок» происходит, и все возвращается: острота, впечатления и атмосфера. Это еще одна причина моего увлечения фотографией.

По Чуйскому тракту проезжал практически до Кош-Агача. Еще одно любимое направление – Уймонская долина между Теректинским и Катунским хребтами Алтайских гор. Район Белухи – совершенно другой Алтай. Казалось бы – все в одну сторону, но виды сильно отличаются. Очень интересное место – перевал Кату-Ярык, это ближе к верховьям Телецкого озера. Впечатляет спуск по серпантину в долину Чулышмана. Там перепад порядка 800 метров приносит много адреналина.

Специально в конкурсах и выставках со своими работами не участвовал. Просто делюсь творчеством в соцсетях. Это, мне кажется, тоже сейчас вполне естественно. Если вы побывали в каком-то интересном месте, то одно из первых желаний – поделиться впечатлениями. Была в свое время на первой странице сервиса «Яндекс» вкладка «Яндекс.фото». Несколько лет там размещал фотографии. Потом были «Расфокус», «ФотоКто». В итоге пришел к выводу, что социальная сеть «ВКонтакте» сейчас одна из самых живых сетей по откликам. Потому публикую здесь.

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Взято отсюда.

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